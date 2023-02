Italia 90: Living Human Treasure

Hvordan lyder vrede? Det kan du spørge de fire vintage-klædte fyre fra Italia 90 om, og du vil endda få et fyldestgørende svar. Siden 2016 har bandet udgivet en bunke singler og to EP’er med upoleret brit-punk og benhårde budskaber om politik i Storbritannien. Der er højt tempo, råb fremfor skønsang og god gammeldags smæk på spaden. Men medderes aktuelle udgivelse har de kastet mere i puljen for at give den perfekte koncentrat af vestlige genrekonventioner. Albummet hedder Living Human Treasure og viser nye sider af det moderne punkband: progressivitet med nerve.

Denne nerve dukker allerede frem i åbningsnummeret “Cut”, hvor lytteren bliver kastet ind i Londons mørke gyder med tunge fuzz pedaler og et insisterende kantslag. Det føles som en flamme, der ulmer i baggrunden. som virker nervepirrende og interessevækkende på samme tid. Det er en underspillethed, der klæder dem imponerende godt og viser, at de også besidder kvaliteter i det forenklede hjørne.

Det mystificerede udtryk fortsætter over i singlen “Leisure Activities”, som gør op med hånende karikaturer om arbejderklassen. Her begynder de at hive ned fra indie-rock-hylden og kombinerer et fasttømret beat med et impulsivt punk-inferno af distortionlyde. Det skaber en velfungerende kontrast i nummeret. Der er ingen tvivl om, at forsangeren under kunstnernavnet, Les Miserable, bærer numrene med sin gennemtænkte lyrik og karakteristiske klang. Måske fordi, gruppen har formået at finde en lyd, der matcher vokalens bistre og intensive udtryk. Og singlen her er ingen undtagelse. Man kan nærmest fornemme, hvordan vreden siver ud Les Miserables blik, imens han siger ordene: »If you hate it so much, stop using it« helt oppe i dit ansigt med et fast greb om kraven på dig.

Det er også tydeligt at høre, hvordan frontfigurens stemme er modnet på “Tales From Beyond”, som bevæger sig i et new wave univers, men stadig med punken som hovedpulsåre. Selvom pladen er noget af en genre-karrusel, er det her beviset på, at de kan skære ind til det absolut vigtigste. Et solidt iørefaldende guitartema med en bevægende bas, som taget ud fra et New Order-nummer, skaber et medrivende hook og sætterfødderne i bevægelse. Her hører forsangerens stemme lige så godt hjemme som i det klassiske punkhjørne. Landingsceremonien på pladen, “Harmony”, kaster lytteren ned i et maskinrum med en lyd, der trækker tråde fra Arctic Monkeys og Sex Pistols. Fri leg på guitareffekter og en tung britisk accent. Det er et match, der ikke slår fejl.

Når det er sagt, skal du ikke lytte særlig langt før, den røde tråd bliver til en omgang sammenrodet spaghetti. Det virker til, at idebanken indimellem bliver udtømt for kreativitet. Og samtidig stiger trangen til at proppe harmoniske krydderier i gryden, så essensen ikke længere er til at smage. To gode eksempler er “The MUMSNET Mambo” og “Does He Dream”, som begge ligger meget langt væk fra første halvdel af pladen. Førstnævnte har, som det fremgår af titlen, en flad mambo rytme og en guitar med to udvidede akkorder som hovedelement – et ærgerligt forsøg på at placere jazz og punk under samme paraply. Og selvom guitaristen, Unusual Prices, får sammensat nogle bemærkelsesværdige effekter, lyder det andet nummer som en uambitiøs glam rock jam, der mest lugter af tidsfordriv og sætter vokalen i et dårligt lys. De mister simpelthen fornemmelsen for, hvilken vej, de skal gå.

Overordnet er der flere lyspunkter på pladen med nerve og intensitet. Og vi har derfor at gøre med en skive, der tegner på musikalsk vokseværk for den moderne punkgruppe, netop fordi, de giver punk-genren en ny omgang makeup med frembrusende aggressivitet og veritable indierock-riffs. Forsøget på at være radikale i hvert eneste nummer gør dem alligevel for overmodige og slår albummet ud af balance. Især hen over midten af pladen. De fire fyre udstråler originalitet, men skal bygge en mere solid base før, de drejer fra mod de mere eksperimenterende veje.