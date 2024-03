Roskilde Festival er klar med programmet til First Days

Traditionen tro åbner hele festivalpladsen på Roskilde Festival godt halvvejs inde i ugen, men inden da bliver man selvfølgelig ikke snydt for musik. De tidligere “Rising-dage” eller “opvarmningsdage” hedder nok engang First Days, og i 2024 har man selvfølgelig også mulighed for at gå på opdagelse i en god portion musik fra dele af den danske (og nordiske i det hele taget) undergrunds- og vækstlagsscene. Fra søndag den 30. juni til tirsdag den 2. juli byder programmet på 42 kunstnere, og her til formiddag kan Roskilde Festival annoncere samtlige af dem. I samme ombæring annoncerer de, at den danske fremadstormende rapper Lamin skal åbne Orange Scene, når selve hovedprogrammet (eller Final Days om man vil) begynder onsdag den 3. juli.

Lad os kaste os direkte ud i det væld af fede navne, der nu pryder årets plakat. Hvis du er til det seneste års nye bølge af dansk grunge- og slackerinflueret indiepop, så kan du godt glæde sig til at se både Snuggle, Mija Milovic og Fine. Snuggle er en duo bestående af Andrea Thuesen (fra Baby In Vain) og Vilhelm Strange (fra Liss), der sidste år udgav den forrygende EP Calendula med særligt fine øjeblikke som “State of Mind” og “Game On” – to sange vi fremhævede i vores ugentlige Fredagssinglr’-omtaler ved udgivelse. Mija Milovic (bl.a. kendt fra Slim0) roste vi ligeledes for sidste års soloalbum Still Life, der »rammer en fed balancegang mellem det tilgængelige og det eksperimenterende.« Og er du fan af de to førnævnte, er der garanti for, at du også vil sætte pris på Fine (Fine Glindvad fra Chinah) og hendes tågede blanding af folk, neogrunge og hypnagog pop. Hun har pt. tre singler ude, men giver man eksempelvis “Remember the Heart” et lyt, bliver styrken af den minimalistiske musik hurtigt tydelig.

Der er også masser at komme efter, hvis du er til mere smadret rockmusik. Det københavnske post-hardcoreband Syl kom ud af det blå med to følelsesladede singler i 2021, fulgte op med et velmodtaget album året efter, og så er succesen ellers eksploderet. Show efter show efter show på større og større spillesteder taler deres eget tydelige sprog, og deres koncerter er fyldt til bristepunktet med fræsende guitarer og utæmmet energi. Mange af de samme rosende ord kan gives til skramz-bandet Omsorg fra Aalborg, der udgav den smukke og voldsomme debut Moments, Movements sidste år. Det var i hvert fald ikke uden grund, at albummet landede på to af vores skribenters personlige årslister (undertegnede inklusive). I punkregi finder vi også spritnye Users, der stadig har til gode at udgive deres første single, men som til trods har leveret så prangende koncerter med deres antikapitalistiske oprørspunk, at de fortjener en plads på landets største festival. Kan man dog lide sin rock helt ond og tung, skal man ikke snyde sig selv for metalbands som Katla og Vulvatorious.

Det skal naturligvis ikke kun handle om at headbange eller at forsvinde væk i drømmende indiemusik, og det ved Roskilde Festivals bookere godt. Derfor er der selvfølgelig også disket op med en række elektronisk klingende kunstnere, der kan sætte gang i en god fest. Her bør særligt Yör fremhæves for det knitrende poporatorie, som deres debutalbum, Intet så rigtigt, er, og som vores anmelder gav 5 store U’er. Ligeledes kan man være rigtig moderne og nyde en god omgang hyperpop med Zoumer, der blander eksperimenterende club-takter med traditionel algerisk raï. Debutpladen Green World landede for knap to måneder siden, og ifølge vores anmelder er der tale om en strålende debut, der på legesyg vis undersøger personlig og kollektiv historie.

Der er efterhånden offentliggjort mere end 130 kunstnere til Roskilde Festival 2024, så vi mangler formentlig kun en enkelt eller to musikpakker endnu. Heldigvis er der allerede masser at glæde sig til. De følgende 42 kunstnere udgør programmet til festivalens First Days:

802 (DK), AGGi (DK), Allen Anjeh (DK), Angående Mig (DK), Astrid Engberg (DK), The Bird (DK), Bitoi (SE/DK), Boko Yout (SE), Deb Foam (DK), Elsked (DK), Fine (DK), Fochs Koshka (NO), Haloplus+ (DK), Helena Gao (DK), Ilma (DK), Jelassi (SE), Jeremy Troy (DK), Katla (DK/FO), Kingtommi (DK), Kundo (DK), Lover’s Skit (SE), Mija Milovic (DK), Mowgli (DK), Nøx (DK), Omsorg (DK), Paydar (DK), Ramón (NO), Rebebe (DK), Rot Away (DK), Sandra Hussein (DK), Shamelezz Dragshow (DK), Sliteneliten (NO), Snuggle (DK), Stella Explorer (SE), Syl (DK), Tamara (DK), Tigeroak (DK), Uro (DK), Users (DK), Vulvatorious (DK), Yör (DK) og Zoumer (DK). Herudover er Lamin (DK) blevet offentliggjort som åbner af Orange Scene.