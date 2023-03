Videopremiere: Oskar Krusell – Gør taknemmelighed nemmere

Oskar Krusell, der blandt andet udgør den ene halvdel af Kogekunst, er inden ganske længe klar med sin debutplade, som på allermest jordnære facon blot har fået titlen Oskar. Herfra er førstesinglen, “Gør taknemmelighed nemmere”, i dag klar på klingende nordjysk.

»Sangen er skrevet i min mors kolonihavehus på terrassen tilbage i 2019 og indspillet umiddelbart efter i hendes stue,« forklarer han, »og som så mange andre sange er den lagt til side og modnet og taget op igen af mig, Simon Mariegaard (Kogekunst) og Andreas Westmark (Get Your Gun, Heathe), der har hjulpet mig med at udvælge sangene, forfine dem, mixe og masterere. Med velhængt og veldrejet, krogmodnet lyrik, der ligger godt på tungen, og et arrangement, der minder mig om at krydse Storebælt i bil.«

Med til singlen følger også en video, som vi her på Undertoner er glade for at være de første til at vise til offentligheden. I videoen følger man Krusell og maleren Thomas Plaugborg, der kreerer et enormt værk, som samtidig også fungerer som et større koncept for den fysiske del af Krusells kommende pladeudgivelse.

»Da jeg besluttede mig for at udgive et udpluk af de sange, jeg har gået og indspillet, fik jeg idéen til at male alle pladecovers som et stort, samlet værk, for så at sælge dem enkeltvis – som et virkeligt frustrerende puslespil, hvor der er ingen, der har alle brikker.

Det endte med at blive 196 eksemplarer, og det samlede værk endte med at være cirka 16 kvadratmeter, hvilket krævede et stort gulv, som vi heldigvis fandt på loftet i laden i det hus, min kæreste og jeg boede i indtil for nylig. Det var i januar, og det var røvkoldt og fugtigt. Heldigvis havde min bror givet mig noget dejlig grønlandsk akvavit, der smagte af rom. Vi brugte en lang aften og en morgen på at male. Efter de var malet, var det støvregn i en uge, så malerierne tørrede umådeligt langsomt.«

På “Gør taknemmelighed nemmere” virker alting imidlertid lidt lysere for Oskar Krusells jeg-fortæller, som vi senest stødte på mod slutningen af 2019. »Det er maj måned, og alt blomstrer / Det går bedre mellem os, synes jeg,« funderer han, mens han sender tak til venner, forældre og Herren foroven.



Han er dog stadig også »en taber, der ikke modtager ros,« og det klæder ham ikke helt at have sluppet for meget af sortsynet, der trods alt fungerer som den bedste kontrast, til de lyspunkter, han nu engang måtte støde på. »Det var satans / Skal du være så fantastisk / Jeg ikke rører mig? / Hvad er det værste, der kan ske / Ved at have en kæreste, der elsker mig?« lyder eksempelvis hans konklusion.

Karakteren har i hvert fald fortsat mange lag, der kan (og bliver) skrællet af undervejs på debutpladen, som ser dagens lys i maj måned, når alt blomster. På overfladen er der i hvert fald rigeligt med psykoanalyser at gå i krig med. Eller som Oskar oplyser – nærmest udfordrer – mig:

»Jeg lader det være op til dig, hvad teksten drejer sig om.«

Oskar udkommer 5. maj som selvudgivet album via Danmark Music Group.