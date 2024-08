Fredagssinglr’: Min Veninde Signe – Hjem Til Dig

Der er noget underfundigt over sangerinden Signe Barsøe Sørensens blik, som hun sidder på sit pressebillede, afslappet og i hjemlige omgivelser. Både eftertænksom og måske let spørgende. Det går godt i spænd med temaet for hendes debutsingle, som er den splittelse, der kan opstå i et langdistanceforhold. “Hjem Til Dig” er et relativt ufarligt kærlighedsnummer, som man ikke kan slå sig på og som man sagtens kan fortabe sig i. Og det gør egentlig ikke så meget – måske er det i virkeligheden det, vi har brug for i en ellers spændingsfyldt tid med krig og konflikter i verden.

Med Min Veninde Signes lyd og stil kan man få associationer til både bands som Katinka og Kom vi løber. Det er blød indiepop med fine nuancer og til tider helt jazzede pianodetaljer. Andre øjeblikke opstår der små, iørefaldende guitarriffs, suppleret med en rumklangstung og nærmest Lars H.U.G.’sk leadguitar-solo. Trommebeatet kører sit eget spor, som på én gang er konsekvent og afbalanceret, men også utålmodigt og legende.

Selvom der er mange følelser i spil, er lyrikken let og uforpligtende. Vi har før hørt sætningen ‘Hjem til Aarhus’ af gruppen På Slaget 12, men det gør bestemt ikke noget, at ordene også optræder i denne single. I stedet føjer det et ekstra lag til hyggefaktoren og forstærker den bløde stemning, der omgiver singlen. Signe Barsøe Sørensen, der til daglig studerer rytmisk sang på Syddansk Musikkonservatorium, kalder sangen for et soundtrack til de blandede følelser og har selv ikke et ønske om at være unik, men snarere relaterbar. Til slut i singlen supplerer resten af gruppen med et næsten uhørligt, men alligevel mærkbart baggrundskor. Det giver ikke blot et ekstra lag til nummeret, men også endnu mere substans og dybde.

“Hjem Til Dig” er selvudgivet af Min Veninde Signe, produceret af Mikkel Mikkelsen og mastereret af Emil Thomsen fra ET Mastering. Nummeret er første singleudspil til EP’en Danser, og forhåbentligvis bliver der delt flere musikalske krammere ud, når den lander midt i det ellers våde og mørke efterår.

Singlen Hjem Til Dig blev udgivet d. 15. august 2024 via Min Veninde Signe og er forgænger for EP’en Danser, der udkommer d. 18. oktober 2024.