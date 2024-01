Fredagssinglr’: Idles – Gift Horse

Idles er denne uge aktuelle med sangen ”Gift Horse”, der er den tredje single fra albummet Tangk, som udkommer næste måned. De fem briter har allerede etableret sig som et af verdens allerbedste livebands, men her på tærsklen til udgivelsen af deres femte studiealbum får man fornemmelsen af et band, der befinder sig ved en korsvej.

”Gift Horse” er nemlig en energisk og nærmest dansabel post-punk banger i egen ret, der ubesværet og ubekymret groover derudaf, mens forsanger Joe Talbot i vanlig devil-may-care stil vræler »Look at him go!«. Lyrisk er der dog ikke mange kalorier at komme efter og det er samtidig den af de tre singler fra Tangk med den mest ’klassiske’ Idles-lyd – ja, det er nærmest svært at forestille sig, hvordan den fungerer på en plade sammen med den forudgående ”Dancer”, hvor LCD Soundsystem medvirker, og den eksperimenterende sjæler ”Grace”.

Derfor ender netop det klassiske udtryk i virkeligheden med at blive lidt en hæmsko for ”Gift Horse”, da den minder mig om tidligere – og bedre eksekverede – udgivelser. Hvor meget har Idles egentlig stadig på hjerte syv år efter den hårdstlående debutskive Brutalism? Hvor de to forudgående singler tegnede portrættet af et band på vej i helt nye retninger, så fremstår ”Gift Horse” anderledes bagudskuende.

Det bliver spændende at høre, om Idles kan binde det hele sammen, når albummet Tangk udkommer 16. februar – og ikke mindst hvordan det fungerer i koncertsammenhæng, når briterne indtager K.B. Hallen den 19. marts.