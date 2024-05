Fredagssinglr’: Elias Rønnenfelt – Like Lovers Do

Støvet hvirvler i luften, solen står lavt, og sveden driver af væggene, når Iceages forsanger Elias Rønnenfelt sparker saloondørene ind med sit selvbetitlede soloprojekt og debutsinglen “Like Lovers Do”, der er udkommet i denne uge.

Med sin karakteristiske, drevne, rå stemme og en lettere punket attitude sender Rønnenfelt mine tanker i retning mod Pavements forsanger Stephen Malkmus. Uden sammenligning i øvrigt – for modsat Pavements bevidst skæve lyd, er “Like Lovers Do” knivskarpt. Nummeret er helt old school, klassisk country – eller nærmere en slags cow-punk revival – med kontrabassen, et utålmodigt, men behageligt, trommebeat og Rønnenfelts vokal som de bærende grundpiller.

“Like Lovers Do” indeholder mange klassiske countryelementer med lidt kant, og alligevel er alt barberet ned til et ret livevenligt setup. Der er intet kor og intet omkvæd (med mindre man regner de to eneste ens vers for dette), men derimod to vers som akkompagneres af de mest krystalklare guitarriffs, jeg længe har hørt i genren. Nummeret kører bare derudaf på nærmest Kurt Vile’sk vis i et voldsomt behageligt læderjakkeattitude-tempo.

Lyrikken er typisk Iceage; enten dyb eller subtil – afhængig af hvordan dette kærlighedsnummer nu engang skal fortolkes: »So darling won’t you rest your pretty head for a while / Have a sworn break from the rancid and vile / Oh my dear, I’m dying to / If you only ever knew / How those crocodiles they chew / Teeth seek sinking into / Ever and ever / Won’t you spin me around / Like lovers do.«

Den blot 32-årige Elias Rønnenfelt optræder på sydfynske Heartland festival om få uger og har allerede et imponerende CV med adskillige respekterede bandnavne på samvittigheden. Primært med Iceage, der storhittede med nummeret “Vendetta” og tidligere i bands som Marching Church og synthrock-punkbandet Vår. Det bliver spændende at følge udviklingen herfra – får vi mere Iceage eller mere country-folk music? Forhåbentlig begge dele!

Debutsinglen “Like Lovers Do” er udgivet d. 28 maj 2024 via Escho. Han spiller sin næste koncert på Heartland Festival d. 15. juni 2024.