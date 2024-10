Videopremiere: USERS – FOR YOU

En skinhead-fyr i bomber-jakke bryder sammen på en grusplads og kaster sig i et vredesudbrud ned på jorden, kun efterladt med følelsen af ubegribelighed over at blive undertrykt og udnyttet af de højere magter. Imens pumper bassen lige så hurtigt afsted som hjertet kan slå i en krop fyldt til randen med adrenalin. Det er også den følelse, jeg sidder tilbage med efter at have bevidnet USERS‘ single “FOR YOU” og den dertilhørende musikvideo. Det er intenst og betagende på én og samme tid.

Deres aktuelle single – som Undertoner har den kæmpe ære at holde premiere på – er den blot anden single i rækken af fra de samfundskritiske brit-punkere fra København. Deres debutsingle “Why Can’t It Fucking Change?” landede tidligere i år som ugens Fredagssinglr, og få måneder efter spillede bandet blandt andet på Roskilde Festivals opvarmningsdage; og det er med god grund, at deres karriere har taget så hurtigt fart med blot én single ude på det digitale repertoire.

Det er nemlig ikke bare USERS’ rebelske og vilde live-energi, der sender elektriske stød gennem deres publikum. Selv er jeg mildest talt imponeret og svært begejstret over, hvordan USERS med deres intense og fuzz-tunge postpunk kan give mig kuldegysninger fra top til tå – og så på de bare 3 minutter og 47 sekunder, som “FOR YOU” varer. Med den akkompagnerende musikvideo af Anton Brounéus føler jeg, at jeg på ligeledes under fire minutter er blevet grebet af en hel film alla en psykologisk thriller med en velfungerede Hollywood-struktur.

Singlen retter et dristigt blik mod magtmisbrug og stiller skarpt på, hvordan ‘almindelige’ mennesker udnyttes og overses af dem, der sidder på magten. Rent musikalsk gemmer nummeret på en ulmende indebrændthed, der allerede fra de første toner fra forsangeren Sean Michael Seldorf Flahertys kætterske vokal, med tung britisk arbejderkvaters-dialekt, bygger op til noget stort. Når omkvædet kick’er ind som en musikalsk atomsprængning af smagfuld agressivitet og vrede, er det nærmest umuligt ikke at bidrage til oprøret med en mental moshpit eller en dedikeret headbanger.

Med “FOR YOU” cementerer postpunk-kvartetten, at deres musikalske projekt ikke bare er for sjov. Tværtimod er de først lige begyndt, og med den kvalitet, de leverer fra start, så er jeg ikke i tvivl om, at det her projekt bliver til noget stort – noget meget stort.

“FOR YOU” og dertilhørende video har premiere på Undertoner d. 31. oktober. Dagen efter udgives singlen via bandets eget Spektakel-label. USERS’ næste koncert er på Ideal Bar, København d. 15. november 2024.