Fredagssinglr’: Clarissa Connelly – An Embroidery

Et nyt kunstværk har set dagens lys denne uge. Kunstneren bag er dansk-skotske Clarissa Connelly, og kunstværket er såmænd en sang. “An Embroidery” er andensinglen fra hendes kommende plade World of Work, som just er blevet annonceret, og som udkommer igennem det legendariske britiske pladeselskab Warp. Et selskab, der primært er kendt for sine elektroniske udgivelser, men som i de senere år også har givet plads til eksperimenterende kunstnere som art-punkerne i Squid og nu – deres første danske signing – Clarissa Connelly og hendes underskønne sammensmeltning af eksperimentalpop og oldgamle folktraditioner med rødder i det keltiske.

Præcis som titlen antyder, er “An Embroidery” et auditivt broderi, som syes simultant med lytningen af sangen. De introducerende kirkeklokker giver plads til et betagende streng- og klaversammenspil, der lyder umiskendeligt Connelly’sk: Lige dele middelalderligt og moderne. Siden indtræder også hendes genkendelige synths, korvokaler og underspillede trommer. Hele det velspillende konservatorieband er på arbejde og formår bedre end de fleste at give plads til Connellys vokal og klaverklimpren, som er og bliver sangens hovedfokus. Tonerne vandrer nærmest mod det himmelsk smukke i en spiral, ligesom den vindeltrappe, der præsenteres i den tilhørende surrealistiske musikvideo. På fire minutter har vi bevæget os fra sagte og tyste instrumentberøringer til det deciderede tunge, da en distortion-bas og en Robert Fripp’sk hyle-guitar overtager lydbilledet. Bandet formår på ingen tid at suge os ind i Connellys magiske, særegne univers, og med ét er det hele slut.

Det er i sådan et øjeblik, at man straks får lyst til at sætte nummeret på igen og igen. Og igen. Det virker så såre simpelt, men sangen er et patchworktæppe af harmoniserende, smukke og let støjende elementer. Så forskelligartet og så velafstemt, at det bliver svært at vente hele to måneder på den kommende plade.

Det er afgjort en stor ære at få lov at udgive album på et pladeselskab som Warp, men for Clarissa Connelly er det mere end en velfortjent ære.

An Embroidery er andensinglen fra Clarissa Connellys kommende album World of Work, som udgives 12. april via Warp Records.