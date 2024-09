Fredagssinglr’: VAKT – Regnen / Min sol

Dobbeltsinglen ”Regnen / Min sol” fra VAKT er majestætisk og tilpas legesyg artpop. Her er der poetisk flair og mentale billeder, der for alvor får lov til at skinne igennem.

Nogle ting kan bedst beskrives gennem kontrasterne. Hvor klichéfyldt og, ja, gennemtærsket det end lyder, så står lys og mørke, sorg og glæde, umådeligt godt til hinanden. Den københavnske kvartet VAKT, hvis debut-EP vi var svært glade for her på siden, har på deres nye dobbeltsingle ”Regnen / Min sol” haget sig fast i mellemrummet mellem to distinkte stemninger.

”Regnen” kan bedst beskrives som en hyldest til driften – uden bagtanker – og en nærmest blind hengivelse. Nogle af de mindst flatterende ord i det danske sprog (”savler”, ”siver”) sættes sammen til et flydende, dryppende begærssprog. Mellem synthstrofer og sensommerlig, akustisk guitar står sanger Solvig Tora Ringhofs stemme med en sitrende autoritet (jeg får automatiske associationer til Katinka Bjerregaard og Lydmor).

”åh din fedtede solcremes-krop / åh mit fedtede begær,” lyder det euforisk da nummeret når sit klimaks. ”fedtede solcremes-krop”. Her tør VAKT at bevæge sig ind på et grimt-poetisk territorie, hvor forfatter Jonas Eika tidligere har huseret med novellesamlingen Efter solen (2018).

På magisk vis titter solen frem fra sit skjul bag regnskyerne på ”Min sol”. Jeg nævnte kontrasterne, og de er tydelige på nummeret. Sangens jeg kæmper i starten for bare at tro på, at vedkommende kan komme til orde og være noget i verden. Selvom man stråler, kan usikkerheden føles som en kvælende membran. Musikalsk emmer nummeret af en forførende filmiskhed (tænk de mest sfæriske passager fra Phoebe Bridgers’ Punisher fra 2020); båret frem af spændende korpassager, der skaber en atmosfærisk pendant til Ringhofs himmelstræbende vokal, som når et umuligt lyst register.

Midt i produktionens gennemførte grandiositet fanges min opmærksomhed af en taktfast tamburin. Et lille, klassisk element, der afrunder nummeret på selvsikker vis. Det er dér denne dobbeltsingle fra VAKT efterlader lytteren. I et landskab, som kalder på beherskelse og modet til at turde være noget for nogen.

Dobbeltsinglen “Regnen / Min sol” udgives 20/9 via Carrie Management og er en forsmag på VAKTs debutalbum, ‘Et sted at vokse sig stærk’, der udkommer d. 8. november.