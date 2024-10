Fredagssinglr: HunBjørn – Killjoy

Sommetider er det helt fint – for ikke at sige nødvendigt – at lade den gode stemning falde til jorden og sætte sig selv i centrum. HunBjørn har begået en electropoppet fortælling om netop det øjeblik, hvor det er på tide at gøre rent bord.

En killjoy, på dansk kaldet en glædesdræber, er en person (typisk en kvinde), der har modet til at ødelægge den gode stemning. Typisk påpeger en killjoy den uretfærdighed, der eksisterer i samfundet eller i familien. Hverdagssexisme, normaliseret, upassende adfærd. Killjoy’en er på den måde en person, der tør at blive siddende ved bordet, når følelserne, magtforholdene og det krybende ubehag giver sig til kende og bliver meget reelt for alle parter.

Den danske musiker HunBjørn, med det borgerlige navn Ulla Pihl, har tidligere bl.a. været en del af Lise Westzynthius og Bjørn Rasmussens musikkollektiv, SOLEN ER SEXET, har nu lavet en sang om netop killjoy-figuren. Scenen er et break-up. Sangens tekst er en ganske rå henvendelse til jegets partner. »I will be careful / How i treat you broken heart,« lyder det uden videre omsvøb. Som lytter bliver man kastet ud i sangens kraftfulde hook. En fiskekrog af et hook, der gennemborer og stikker til mig. For selvom jeget lover at være forsigtig, så antyder positionen som killjoy, at hun er ret så ligeglad med, hvad partneren har af drømme og ønsker.

Produktionen er en sand hvirvelvind af syntetiske trommer, flydende synthlinjer og en guitar, der lægger elegante modmelodier ud. Versets melodiforløb er en omhyggeligt væv af oplevelser. Det har tyngde og vækker resonans. Det er electropop, der udfolder sig med en flamboyant stilsikkerhed; tænk Giorgio Moroder i 2020’er-klæder.

»Don’t forget who you are / Forget what you wanted / Forget what makes us,« er det bittersøde råd til partneren. Der er ikke noget at reparere. Ikke nogen små stumper at samle op og forsøge at lappe sammen. Det er forbi. Der er gjort plads til at jeget nu kan gå videre med sit liv, uden at hun hele tiden skal være den eftergivende og høflige.

“Killjoy” udkommer d. 25. oktober og er HunBjørns første single efter EP’en ‘In The Eye’ (2024) , så mon ikke der er mere musik ude i nærmeste fremtid.