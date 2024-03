Videopremiere: Drop – Ghost-Mode

Casper Munns spiller i en del rockbands i den danske undergrund – i dag er han klar til at annoncere sit andet soloalbum under navnet Drop. Førstesinglen er en eksperimenterende instrumentalsang, der ligesom sin musikvideo byder på isolationstematikker i et farverigt univers.

Drop er navnet på Casper Munns’ soloprojekt, og i dag kan han annoncere sit kommende andet album, Filter Feeders, som udkommer om blot to uger. Man har måske stiftet bekendtskab med Munns, når han har slået sine folder som guitarist i progrock/shoegaze-bandet Himmelrum eller i hypergazeprojektet Splitscreen. Men selvom massevis af guitarlag og tåget forvrængning også er grundlæggende for soloprojektet, så tager Drop også fat i eksperimenterende elektronik, glitch, lo-fi og på dagens premieresingle; nærmest ambient.

Nummeret hedder “Ghost-Mode” og er den kommende plades førstesingle, men modsat det meste af Drops tidligere materiale er den helt og aldeles instrumental. Sangen befinder sig som nummer to på albummets trackliste og fungerer således som et stemningsfuldt pusterum, inden pladen for alvor tager fat med sine nugaze-kompositioner. Sangen rumsterer roligt og brummende afsted i et virvar, der højst sandsynligt består af guitar og synth, og som titlen antyder, føles nummeret som et spøgelse på vej igennem et vakuum. Det er soundtracket til isolation og følelsen af at være afkoblet fra sin virkelighed. En følelse af at være ufrivilligt alene. Trods det er et nummer med en ensrettet udvikling og ingen vokal, kommunikerer det alligevel følelsen ret fint.

Den dertilhørende video, som er 3D-animeret i ét take forestiller et sødt og uskyldigt lagen-spøgelse, der enligt og søgende bevæger sig rundt på en bund af græsstrå i lyseblå og pink. Det bliver næsten halvpsykedelisk i sine omskiftelige farvepaletter, imens figurens vandren repræsenterer den isolation og ensomhed, som nummerets musik beskæftiger sig med. Spøgelset leder og leder, men der er hverken hjælp eller svar at finde. Det længes, men ak, den digitale verden er blottet for mennesker og andet liv, ak, spøgelset er alene i en dyster, farverig feberdrøm. Til sidst bliver det sort, og spøgelset forsvinder ind i dybet. Længslens håb slukkes.

Om hele Filter Feeders bliver så mørk og melankolsk, som det lille spøgelses skæbne, er endnu uvist, men ifølge pressemeddelelsen skulle “Ghost-Mode” være en helt unik sang på albummet, og den stikker da også allerede ud fra Drops diskografi. Men det er en fin lille perle af et instrumentalnummer, som både udtrykker masser af følelse og giver plads til at mærke efter i sig selv.

Drops andet album Filter Feeders udkommer 22. marts 2024 via The Big Oil Recording Company. Videoen er udarbejdet af 3D-artist, Joakim Moesgaard.