Fredagssinglr: VILMA – Det kan ikke være sne

Jeg startede med at skrive dette indlæg på den amerikanske valgaften og kan umuligt være den eneste, som i disse dage har brug for at dulme nerverne med lidt afbalanceret indiepop. Derfor bliver ugens Fredagssinglr dette bløde indslag fra danske VILMA, der i dag udgiver sin nye single, “Det kan ikke være sne“.

Fundamentet i nummeret er et akustisk guitarbagtæppe, der holder beatet og bassen, samtidig med at det er blødt som nyfalden sne. VILMA synger iskrystal-rent som Lone Slot Nielsen fra Kom Vi Løber. Det her er et gennemgående smukt nummer som både fremstår sårbart og ærligt. Der er noget filmisk over lyden, og der bliver hverken sparet på rumklang eller strygerarrangement, men det bliver aldrig for meget. Fraværet af både trommer og bas er kun med til at holde lydbilledet simpelt og varmt – afbalanceret og med et yderst sangbart omkvæd. Det kunne, med al respekt, godt gå for et julekalendertrack – jeg køber i hvert fald præmissen om, at det er et stemningsfyldt vinternummer qua de mange fine lag og detaljer. Et diskret blæserarrangement, sender undervejs mine tanker helt tilbage til Lars H.U.G.’s “Happy Boy” fra start nullerne.

»Jeg ved godt du længes væk / det er svært at give slip / jeg vil meget hellere / at du vil stå ved det så / Lad det nu klinge / rent fra din stemme / at det ikke var for evigt her med mig / Nu er her så fredeligt / så sig det nu ærligt«

Ifølge kunstneren selv er teksten håbefuld og handler om at give i stedet for at tage, så selvom den går for at være en vintersang, er det måske alligevel også lidt en julesang. Jeg aner i hvert fald et stille kort bjælde-beat undervejs i nummeret.

VILMA, med det borgerlige navn Marie Vilsbøll, debuterede i 2023 med albummet Kærlighedserklæringer. Hun har allerede skabt opmærksomhed i branchen og har bl.a. varmet op for Mads Langer og Annika Aakjær. Vilsbøll har tidligere spillet i Signe Svendsens band, og først på året modtog hun et legat fra Sebastian. De to udgav sammen duetten “Den du elsker”.

“Det kan ikke være sne“ er arrangeret i samarbejde med Teitur, og det har i dén grad smittet af på lydbilledet, som er blød, blød indie-pop i modsætning til VILMA’s første singleudspil og ikke mindst debutalbummet fra sidste år, som var langt mere nede af elektro-pop-vejen.

Det bliver bestemt spændende at se, hvilken retning hun vælger at gå herfra.

“Det kan ikke være sne” udgives d. 8. oktober via Vestfjord. Næste år skal VILMA på tour med både Sebastian, Karl William, Soleima, Louise Fribo, Kristian Boland og Underholdningsorkesteret.