2026 – nye tider on the blog

Tiderne skifter. Fra tid til anden ikke nødvendigvis som man har regnet med – og hvad gør man så?

For Undertoners vedkommende har vi måttet erkende, at vi siden sommeren 2025 ikke har været i stand til at levere dén musikjournalistiske formidling, som sitet i snart 25 år ellers har haft for vane og tilmed udmærket sig ved. Faktum er nemlig, at vi i de seneste år ikke har været gode nok til at holde os selv og ikke mindst vores mange dygtige og nysgerrige, frivillige skribenter engagerede og aktive, og derfor er de seneste muligheder for at få dækket en lang række af tidens mest interessante og toneangivende udgivelser samt mindeværdige koncertoplevelser på dansk såvel som udenlandsk grund gået tabt.

Det skal vi selvfølgelig være de første til at beklage, men vores egen ærgrelse over ikke at kunne give Undertoner den tid og opmærksomhed, sitet fortjener, har samtidig givet anledning til en større selvransagelse i forhold til det produkt, vi i sidste ende stræber efter at kunne levere. For er det fortsat den klassiske plade- og koncertanmeldelse, som vi i 2026 ønsker at satse på?

Konklusionen er for nuværende “nej”. På Undertoner tror vi, at tiden – i hvert fald vores egen – er løbet fra det traditionelle anmeldelsesformat med U’er, stjerner eller hjerter. For selvom de karakterbaserede anmeldelser er netop dem, som Undertoner bygger sit fundament på, er det ikke nødvendigvis længere dér, den gode, nysgerrige og dybdegående musikjournalistik, vi fortsat gerne vil formidle, befinder sig.

Derfor forsøger vi nu at skubbe Undertoner mod et overordnet nyt format, hvor vi ikke længere nødvendigvis begrænser os til én musikjournalistisk genre, for hver artikel vi publicerer. Den enkeltes holdninger og den kritiske tilgang til musikken skal stadig dyrkes, men det kommer fremover til at ske i langt mere flydende rammer, sideløbende med at vi bevæger os væk fra et fokus på smagsdommeri og generelle vurderinger ud fra prædefinerede skalaer.

Formålet er at skabe produkt, der har potentiale til at spænde bredere, og som på én gang kan være anekdotisk bagudskuende, samtidsanalyserende og trendfokuseret fremsynet. Interviews, længere bearbejdninger af klassiske værker, anerkendende nik til aktuelle singler, og de mere skæve vinkler forbliver selvfølgelig fortsat en del af sitets DNA, ligesom vi også stadig kommer til at levere omtaler af plader, koncerter og festivaler, men slutproduktet kommer til føles et stykke fra det, som tidligere har kendetegnet Undertoner.

Forhåbningen er, at vi på den måde på ny kan gøre Undertoner til et samlingssted for dem, der – både som læsere og bidragsydere – gerne vil fordybe sig i musikken, udforske dens afkroge, lade sig forundre, forarge og slutteligt blive klogere heraf.

I første omgang står det “nye” Undertoner ikke overraskende over for en længere udrulningsproces, herunder løbende oprustning af redaktionen. For det skal ikke være nogen hemmelighed, at rekruttering og fastholdelse af frivillig og dygtig arbejdskraft til et online kulturmedie ikke er en nem opgave, og at dét også har medvirket til det seneste års dalende produktivitet her på sitet. Alt dette kommer selvfølgelig til at tage sin tid, men vi håber på, at I har lyst til at blive hængende og læse med så længe. I løbet af denne uge præsenterer nogle af vores bidragsydere og redaktører 10 af de plader, som har haft størst betydning for dem i 2025, og gennem resten af januar samler redaktionen – på godt og ondt – op på musikåret, der gik.

Og skulle man derudover sidde derude og have lyst til at bidrage til et af landets ældste onlinemusikmedier i det herrens år 2026, er vi altid åbne over for nye, kreative kræfter, der har mod på at kaste sig ud i en bred vifte af forskellige former for musikformidling.

Alt, du i første omgang skal gøre, er at sende en mail til redaktionen@undertoner.dk, og så bestræber vi os på at vende tilbage så hurtigt som muligt.

Godt nytår

– Undertoner