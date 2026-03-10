Alter 2026 er klar med de første 12 navne

Man kan både opleve klubvenlig drum’n’bass og inderlig kammermusik, når Alter 2026 skydes i gang i hjertet af Aarhus til september.

Til september løber den aarhusianske festival Alter af stablen for sjette gang, og i dag løftes sløret for de første 12 navne til 2026-udgaven, hvilket strækker sig lige fra kammermusik over alt-pop til hyper-hiphop.

Alters fokus er – som det også står skrevet i festivalens eksistensgrundlag – nemlig heldigvis fortsat »at præsentere grænsesøgende og eventyrlystne artister, som udfordrer og eksperimenterer med deres respektive virke – og dermed skubber grænserne i det evigt foranderlige musiklandskab,« og i år sættes der fra start af tilmed et stærkt internationalt aftryk på plakaten.

Det bliver eksempelvis muligt at gå på opdagelse i Ange Halliwells særegne kammermusik såvel som Joanne Robertsons eksperimenterende og underspillede alt-popunivers, (selv samme Robertson giver forresten også en – for længst udsolgt – optræden på Klein i København til april).

Omvendt direkte fusionerer Cortisa Star hyperpop med tidens populære hiphop-strømninger i et mix, der er skabt til mørklagte natklubber, mens Om Unit i mere end 15 år har været en af bannerførerne for moderne, britisk drum’n’bass. Og slutteligt kan Alter også præsentere den canadiske singer/songwriter Beverly Glenn-Copeland, hvis imponerende musikalske virke efterhånden har været undervejs i mere end fem årtier.

Alter 2026 finder sted fra 10-12. september 2026 på forskellige spillesteder i Aarhus. Billetter kan købes lige her, og de 12 første artister, der er offentliggjort til festivalen, er:

Alba Akvama, Ange Halliwell, Beverly Glenn-Copeland, Cortisa Star, DJ Stingray 313, feeo, Joanne Robertson, Laura Misch, Octo Octa, Olan Monk, Om Unit og Tayhana.