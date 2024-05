Fredagssinglr’: Marie Fjeldsted – Love As Much As Fast You Can

Godt nok beskriver frontfiguren i bandet af samme navn, Marie Fjeldsted, at hendes nye single er skrevet som et spark til sin »indre drænende tvivl«, der altid har været en del af hende. Men med den anmelderroste debutplade Keep It Alive fra sidste år og ikke mindst ugens Fredagssinglr’ mærker jeg ikke spor usikkerhed eller usikre skridt på sangerindens musikalske sti. Fra debutpladen havde vi sangen “Never Lost, Never Won” med sin groovende baslinje som velfungerende maskineri under et svævende omkvæd af smukke rumklangseffekter og vokalharmonier. Og P6-darlingen “Let Heal What Is Hurt” landede med god grund på A-rotation med et catchy synth-tema og en simpel, cirkulær harmoni, som er så hypnotiserende, at musikken er til at fortabe sig i. Og nyeste skud på stammen er bestemt ikke en undtagelse.

Der er noget underspillet over Marie Fjeldsteds musikalske univers med sin nærmest hviskende stemme, som smelter sammen med fremdrevne indiepop-melodier, så de to elementer nærmest føles uløselige. Og med “Love As Much As Fast You Can” er det let at forestille sig, at musikeren står med begge ben solidt plantet i jorden, udstråler utrolig selvsikkerhed, og samtidig formår at levere en skrøbelig og dybt nærværende vokal.

Singlen leder tankerne hen på The War On Drugs’ autentiske og medrivende indieunivers, og særlig deres nummer “Strangest Thing” fra 2017, som bruger de samme liftede markeringer i verset. Hendes univers er bestemt også autentisk og fastholder lytterens opmærksomhed på en naturlig måde.

Selv udtaler sangerinden i en pressemeddelelse, at sangen er en »påmindelse til sig selv, om kampen mellem de to sider, hvor den ene utrætteligt tvivler på det meste.« Men sangen er lige så meget en påmindelse til alle andre om, at de skal begynde at lytte lidt mere til Marie Fjeldsted – for man er bestemt i godt selskab.

Love As Much As Fast As You Can udkommer via Celebration Records d. 24. maj 2024. Marie Fjeldsted annoncerer også turné I efteråret, hvor en koncert på Radar d. 2. november i Aarhus netop er tilføjet.