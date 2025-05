Fredagssinglr: Beharie – Adore

Dette nummer fra norske Beharie er en lille nordisk soul-perle og der er ved første gennemlytning noget meget Thomas Dybdahl’sk over den rolige og utroligt behagelige guitarintro. Den norskelandsmand og kollega har også flere gange arbejdet sammen med Christian Roger Beharie.

31-årige Beharies melankolske vokal er akkompagneret af et diskret kor og et legende trommebeat med en sjat rumklang, hvilket straks leder mine tanker mod den islandske indiefolk-kunstner Júníus Meyvant. Der er nemlig en del nordiske vibes over dette nummer. “Adore” virker storladen uden alligevel helt at være det. I virkeligheden er det en ret enkel kærlighedssang, som, trods en rig instrumentering, er bygget op over ganske få akkorder.