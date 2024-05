Fredagssinglr’: Una Skott – Golden Land

Der findes massevis af bands, som eksperimenterer med at blande forskellige stilarter og udtryk sammen, men på singlen “Golden Land” får man indtrykket af, at Una Skott har smidt hele den musikalske idépose op i en blender på én gang og trykket på puls-knappen.

Der er en snert af dream-pop, et hint af afrikanske rytmer, vuggende franske gloser, der sender tankerne i retning af et band som Le Imperatrice og som afløses af et engelsksproget vers om børnenes uskyldige leg med vandpistoler i vandkanten. Over det hele hænger en tung tåge af lo-fi produktion, der giver hele singlen et sfærisk og udflydende lydudtryk, som gør det svært helt at datere nummeret. Det er naturligvis spritnyt, men det tidsløse udtryk – skabt i samarbejde med producer Christian Ki (fra bandet Ki!) – gør, at der lige så godt kunne være tale om et fortabt kassettebånd med langt flere år på bagen.

Ifølge en pressemeddelelse er “Golden Land” blot den anden single, som Una Skott har lavet som solo-kunstner, og singlen indvarsler en række nye udgivelser den kommende tid. Sangen omtaler hun selv som en hyldest til »børnenes uskyld og skrøbelighed, som samtidig er indbegrebet af styrke og håb – fremtiden som vi skal værne om.«

Una Skott selv har i en årrække været frontkvinde for bandet Télé Rouge, der er et af Danmarks eneste fransksprogede bands. Nu prøver hun lykken som solo-kunstner og “Golden Lands” er et yderst lovende bud på, hvordan det projekt kommer til at lyde.

Golden Land er den første single i en række nye udspil fra Una Skott.