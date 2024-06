Fredagssinglr’: Cassandra Jenkins – Petco

Et forsigtigt gæt fra min side er, at Brooklyn-musikeren Cassandra Jenkins kender ensomheden. På det fine, atmosfæriske album An Overview on Phenomenal Nature fra 2021 – et album, der fik et par ord med på vejen, da vi skulle samle op på dét års bedste udgivelser – bearbejdede hun chokket over Purple Mountains-sangeren David Bermans selvmord (de to skulle have været på tour sammen). Albummet fungerede som en form for prisme, Jenkins kunne bruge til at beskrive tomheden efter tabet; og samtidig pege mod det nødvendige ”bagefter”.

På ”Petco”, som er tredje singleforløber for det kommende album My Light, My Destroyer, er sorgen tonet ned, hvad der dog ikke har lagt en dæmper på ensomheden. Dét der gør udslaget er, at Jenkins på sin nye single er befriende humoristiske i sine trivialitetsdryppende observationer af hverdagens hamsterhjul. Selv udtaler hun i en pressemeddelelse: »I needed a space to explore the lizard brain, and deep down the song stems from the sincere belief that we are wired, on the most basic instinctual level, to love and to be loved.« Som sagt, så gjort.

Over mildt gyngende guitarflader, synger Jenkins om at gå ned i den lokale dyrehandel for at komme af med toppen af ensomheden: »It’s become my second nature / To wander through the pet store / And stare into the sideways gaze of a lizard« Det kan godt være, at daglig øjenkontakt med et krybdyr ikke er noget guldrandet terapiforløb, men det får i det mindste Jenkins formåls- og følelsesforladte fortæller til at føle sig mindre alene.

Sangens humor ligger ikke mindst i produktionens jeg-orker-ikke-mere-men-her-kommer-en-mur-af-elguitarer-indierocklyd. Det har lidt af den samme start-00’er ugidelighed, som boygenius-trioen Bridgers/Baker/Dacus har perfektioneret. Omkvædets stiger i intensitet på en fornøjeligt ufin måde, nærmest poppunket inciterende; selv Jenkins kan ikke holde et forsigtigt fnis tilbage. Der er ikke en konfliktfyldt kerne i ”Petco”. Det er befriende for en afveksling at gå tilbage til udgangspunktet: at følelsen af at være »less alone« nogle gange bare er både euforisk og ubestemmelig.

“Petco” er tredje single fra Cassandra Jenkins’ kommende album “My Light, My Destroyer, som udkommer d. 12. juli via Dead Oceans.