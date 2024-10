Fredagssinglr’: Nina and Alfred – Yellow Sheets

Klimprende xylofoner som bryllupsklokker, gulnede lagener, en spirende følelse. Og så en gedigen gang spade. “Yellow Sheets” er noget så moderne som en indiepoppet form for emocore.

På “Yellow Sheets” leverer Nina and Alfred, bestående af Nina Larsen og Alfred Lykke, i hvert fald deres musik i et blødt, legende rum, hvor små, spøjse vendinger ubesværet blandes sammen i en relativt letgenkendelig og behagelig indielyd. Tænk indie af den skolede, sene 90’er-skuffe, hvor en rå og upoleret guitarlyd dominerer, men der stadig kan være plads til sødme og uskyld i historiefortællingen. Built to Spill møder en af hverdagens radiopophelte.

Og apropos pophelte: Når jeg lytter til duoens single, er det mest gennemtrængende billede på min nethinde et billede fra en tv-serie-intro fra 00’erne. Langt fra Las Vegas, kunne det være. Ja, en vis samhørighed med Superheroes kan man da spotte, og farverne der fremkaldes er de samme; appellerende og lidt falmede, som det gule lagen, der omtales. Om det er begivenheder morgenen før eller efter brylluppet, der har plettet lagenet, om det er deres eget bryllup eller nogle andres, alt det kan jeg ikke høre. Men den smittende glæde, fortælleren bærer i sig, »feeling a new thing for you / yes I do«, er ikke til at tage fejl af.

Det er nok særligt vokalernes lo-fi duo-format, der vækker den slags mindelser om en ikke så fjern fortid. Der er noget meget retro over deres samklang, hans stemme lys, spag og uniform, hendes mere knasende og med en større spændvidde. Det blottede udtryk i duoens materiale står i temmelig stor kontrast til det øvrige arbejde, som artisterne bag ellers repræsenterer. Nina Larsen med sit hyperglitchede popprojekt Glitchi og Alfred Lykke bl.a. som guitarist for endnu en hverdagshelt – iomfro – (hvis seneste albumudspil blev anmeldt til fuld plade her på Undertoner). Det bliver spændende at høre, hvordan de nyudklækkede konservatoriemusikeres mere polerede og popkyndige tendenser spiller ind i projektet Nina and Alfred og dets skrabede, teen-prægede indielyd.

“Yellow Sheets” udgives d. 18. oktober som første forsmag på Nina and Alfreds debut-EP, ‘I Guess I’m Just A Gnome’. Demoen kan streames på deres Bandcamp.