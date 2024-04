Fredagssinglr’: Users – Why Can’t It Fucking Change?

Med titlen »Why Can’t It Fucking Change?« skyder de danske postpunkere Users deres musikalske manifest afsted, en eksplosion af energi og attitude, der får lytteren til at føle sig som midtpunktet i en rasende storm af britpunkende skinheads. Selvom deres antikapitalistiske single er gruppens absolut første udgivelse, så har de allerede bevist, at de kan vælte et publikum bagover med deres fremadstormende energi og rebelske fuck-systemet-attitude. Sådan er overbevisningen, hvis du spørger Roskilde Festival, som i sidste måned kunne afsløre, at de har booket gruppen til festivalens opvarmningsdage, First Days.

Der er så meget indebrændthed og frustration på spil mellem linjerne, og deres fuldkommen kaotiske lyd og aggressive energi er en gave til den danske livescene, der trænger til en rusketur, hvad angår liveperformance og råhed. Trommernes crashbækken får blå mærker, vokalerne skriger i harmoni, og så er bending-guitartemaet svært catchy.

Gruppen tager Shames højenergiske britpunk-lyd og blander det med Sex Pistols’ samfundskritiske lyrik. Og så trykker de bare lige ti gange hårdere på speederen og ikke mindst energien. Alligevel tager de fusen på lytteren halvvejs inde i sangen ved at trække tempoet gevaldigt ned og male de musikalske udtryk med mere dystre toner, for så at bygge det hele op med ordene »Won’t you feed all your lies«, som ender ud i hvæsende skrig i orkanstyrke. Users’ single er ikke bare endnu en punksingle, men starten på en revolution på den danske musikscene. Man får helt lyst til at starte et ungdomsoprør selv.

Users debutsingle udgives d. 12/4 via Kill Beat… Repeat. Gruppens næste koncert finder sted på Loppen, København d. 27. april.