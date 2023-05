Premiere: To nye singler fra De Høje Hæle

Den charmerende punktrio De Høje Hæle er tilbage med to nye singler! Har 10 års ventetid allerede været for længe uden et fix fra Hælene, og kan du ikke vente én dag længere, premierer vi de nye numre eksklusivt på Undertoner i dag.

10 somre skulle komme og gå, inden nyt materiale fra De Høje Hæle skulle se dagens lys. Nu er en af landets måske mest charmerende punk-trio’er tilbage med en 7” vinyl med to spritnye numre “Tænk Frem (ikke tilbage)” og “Det Går Ikke”. 7”en udkommer officielt d. 23. maj, men kan du ikke vente med at få dit fix fra Hælene, har Undertoner fået lov til at premiere numrene allerede i dag!

Mange ting er sket, siden vi her på Undertoner roste Mund til Munds »underfundige Shu-bi-dua-lyrik og stærke melodier«, blandt andet har Myretomet og Magnus Knudsen fået følgeskab af en ny mand bag slagtøjet – Anders – og man fornemmer, at de nye numre måske varsler en ny og mere voksen æra for De Høje Hæle. Men frygt ej – det er stadig rendyrket punk.

“Tænk Frem (ikke tilbage)” rykker nemlig derudaf i Hælenes karakteristiske “1, 2, 3, 4”-tempo med al det garagepunkede guitar, hjertet begærer. Som altid agerer smadderpunken lærred for Knudsens humoristiske, pudserløjerlige lyrik, der klæder sangens egentlig pænt tunge lyriske tema om selvudvikling, gode intentioner og om at blive indhentet af sine indre dæmoner – tungt skyts og nye boller på suppen for et band, der har skrevet sangen “Blærerøvsbetændelse”.

Den hårde selverkendelse fortsætter ind i “Det Går Ikke”s 60’er klingende protopunk. »Jeg kan ikke gi’ dig / det du har brug for« konstaterer Knudsen tørt i næsten absurd kontrast til den lige-ud-af-landevejen motorcykelpunk, der brager i baggrunden. »Det går ikke / Det går altid galt / Det piner mig ærlig talt« fortsætter Knudsen, mens han meget nøgternt erkender, at der måske ikke er så meget at gøre ved, at han spænder ben for sig selv. Det er simpelt, ærligt og egentlig benhårdt. Det er jo punk.

Hvis man allerede nu glæder sig over, at der er nyt fra Hælene, kan vi også løfte sløret for, at der arbejdes på et nyt album, der udkommer engang i 2024.

“Tænk Frem (ikke tilbage)” og “Det Går Ikke” udkommer d. 23. maj digitalt og på vinyl. De Høje Hæle kan opleves live på Musik Loppen d. 27. maj.