Fredagssinglr: Hilal Kaya – Sultan

Mit første møde med dansk-tyrkiske Hilal Kaya var på nummeret “Çok Küstüm”, hvor hun gæstede den elektroniske afro-jazzgruppe Kalaha på deres gennembrudsplade Mandala fra 2019. Udover at være det mest populære nummer på pladen, var det også det, der fik mig til at bremse cyklen – midt på ruten til arbejde – for straks at finde ud af, hvem der stod bag den bjergtagende vokal. Siden da har Hilal Kaya og Kalaha udgivet flere albums sammen, herunder med Aarhus Jazz Orchestra (Tutku, 2022). Sidste år udkom hendes første single i eget navn, “Perişan” – et nummer, jeg har skamlyttet for dets evne til at åbne et søgende og mystisk univers af nyfortolket folkjazz, som man bare får lyst til at forsvinde ind i. Hendes anden single i eget navn, “Sultan”, er ingen undtagelse.

Hvis du i læsende stund ikke allerede sidder og tripper med tæerne i takt til denne single, så lad mig tage dig med på en rejse gennem de nye toner fra Hilal Kaya. Allerede fra det første medrivende funkbeat mærker man energien sprede sig helt ud i fingerspidserne. Sådan et beat lægger normalt op til en funky rytmeguitar og flydende orgeltoner – men lige idet man tror, man har regnet det ud, skifter lydbilledet. En stærk instrumentalduo træder frem: elektrisk guitar og oud – en slags tyrkisk lut. Det er en umage kombination, der i høj grad giver nummeret kant og understøtter dets anadolu-rockede udtryk. I passende kontrast til det dansable ydre gemmer der sig i lyrikken en fortælling om en kvinde, som sangerinden kender fra sin hjemstavn i Tyrkiet: en kvinde ved navn Sultan.

Og dette leder mig videre til Hilal Kayas vokal, der fremstår betagende og ubesværet, og som slynger sig omkring de improviserede oud-toner på en bund af sprællende funkbas, som er umulig ikke at nikke med til. Med sin ornamenterede sangstil og imponerende kontrol løfter Kaya nummeret ud i en svævende og gådefuld drøm, man ikke har lyst til at vågne fra. Når Hilal Kaya står bag Kalaha og Aarhus Jazz Orchestra, går det rigtigt godt, men hendes soloprojekt kan noget helt særligt, hvis du spørger mig.

Sultan udgives d. 25. april og er sangerindens anden single i eget navn. Hilal Kaya spiller de næstkommende måneder, herunder på blandt andet SPOT Festival og Copenhagen Jazz Festival.