Yderligere 15 navne føjet til plakaten for Roskilde Festival 2026

Kigger man lidt ud over offentliggørelsen af headlinerne TV-2, The Savage Rose og Zar Paulo, tegner der sig et billede af en Roskilde Festival, der også stadig insisterer på både at favne det hjemlige vækstlag og de mere grænsesøgende internationale navne. Blandt de nye tilføjelser finder vi nemlig en håndfuld kunstnere, der på hver deres måde understreger netop disse ambitioner.

Shovel Dance Collective besøger til sommer Roskilde Festival for anden gang. Her bliver traditionel folk dekonstrueret og genopbygget med nærmest akademisk nysgerrighed, når historiske referencer og eksperimenterende arrangementer smelter sammen. De rammer næppe bredt, men til gengæld kan de vise sig at være blandt festivalens mest givende oplevelser for de eventyrlystne, som det også var tilfældet i 2024.

I den mere ekstreme ende af det internationale felt finder vi franske Igorrr, der udfordrer enhver idé om genre som noget fast definerbart. Kombinationen af breakcore, barok, opera og metal lyder på papiret som en provokation, men netop derfor er Igorrr også en kunstner, der giver mening på en festival som Roskilde, hvor det uforudsigelige stadig har en plads. Er man klar på en mere spagfærdig udfordring, kan man opleve det mærkværdige danske ensemble Cuirass, som byder på middelalderlige cembalolyde og Emma Gad for riddere, samt bolivianske Susobrino, hvis eklektiske elektroniske udtryk trækker tråde til latinamerikanske rytmer og traditioner. Alle sammen gode eksempler på festivalens vedvarende fokus på bred kulturformidling og genrehybrider.

I den lettere tilgængelige ende af spektret har vi she-rex’en, Eee Gee, der med sin eftertænksomme, men dog Abba-værdige dramatik har markeret sig som en af de mest originale danske popstemmer de senere år. Eee Gee arbejder i kække og bevidst melodramatiske nuancer – en kvalitet, hun demonstrerede på sin seneste udgivelse til stor ros fra blandt andre denne redaktion.

Forbliver vi på den danske scene, gæster AySay for tredje engang festivalen med deres særegne fusion af nordiske og mellemøstlige klangverdener. Trioens musik føles både rodfæstet og grænsesøgende, og netop den dobbelte forankring gør dem til et oplagt Roskilde-navn: et band, der både taler til identitet, nysgerrighed – og forhåbentligt lige så festligt som bandets seneste besøg for to år siden.

Hvis AySay er det organiske møde mellem kulturer, så er Smag På Dig Selv snarere et frontalangreb på enhver form for genremæssig komfort. Deres blanding af techno, jazz og punkenergi er allerede blevet berygtet i livesammenhæng, hvor saxofoner og hårdtslående beats smelter sammen i et intenst, næsten klaustrofobisk udtryk. At dømme efter vores seneste oplevelse med bandet på Roskilde Festival i 2022, kunne denne koncert godt gå hen og blive en af de mere fysisk krævende oplevelser på Dyrskuepladsen.

Roskilde Festival 2026 finder sted fra 27. juni til 4. juli, og dagens i alt 15 offentliggjorte navne er:

TV-2, Igorrr, The Savage Rose, Young Miko, Zar Paulo, Albertslund Terror Korps, Angående Mig, AySay, Blawan, Cuirass, Eee Gee, Igorrr, Shovel Dance Collective, Smag På Dig Selv, Susobrino TV-2, Vilde Tuv, Young Miko og Zar Paulo