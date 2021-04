Fredagssinglr: Little Simz – Introvert

Little Simz er klar med sin første single efter albummet Grey fra 2019, som vi her på Undertoner kårede som en af årets bedste plader.

Vores anmelder skrev dengang:»… der er ikke noget bullshit. Teksterne er selvreflekterende, samfundskritiske og føles bare helt vildt ægte,« og den linje må man sige, at Little Simz fører videre på første udspil fra sit kommende album Sometimes I Might Be Introvert.

Første nummer herfra, “Introvert”, indtager rummet med en intro, der virker som alt andet end introvert, med bombastisk fanfare, marchtrommer og dommedagskor og sætter meget passende scenen for en politisk tale med en smuk, melodisk instrumentalisering. Man er ikke i tvivl om, at her kommer altså noget vigtigt, og man bliver næsten suget ind i nummeret for at finde ud af, hvad Little Simz har på hjerte. Tunge fraser om skydevåben, korruption, race og det at være kvinde går hånd i hånd med lette, melodiske strenge og skaber en kontrastfuld og derfor stærk og helstøbt oplevelse.

“Introvert” opsummerer alt det, der er sket det seneste år – for ikke at sige mange år tilbage. Undervejs i introen lyder en korstemme: »There’s a war,« og det virker netop som Little Simz’ eget opråb og krigserklæring mod et samfund, der er ved at gå under.

“Introvert” er udgivet 21. april, og Little Simz’ fjerde fuldlængeudgivelse, Sometimes I Might Be Introvert, udkommer 3. september på hendes eget selskab Age 101.