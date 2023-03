Fredagssinglr’: Gnoomes – Eternal Trans Siberian

»Som du nok kan forestille dig, er deres tilværelse blevet vendt godt og grundigt på hovedet på det seneste,« lyder det ikke overraskende fra russiske Gnoomes’ pladeselskab, da jeg tidligere på året var i dialog med dem med henblik på kvartettens fjerdestudiealbum, Ax Ox, som er på gaden i dag.

På nuværende tidspunkt turnerer to af gruppens medlemmer rundt i Europa, mens de resterende to sidder fast i et land, de allerhelst vil væk fra, på grund af en krig, de ikke gider have nogen som helst aktier i. Ax Ox er i den forbindelse først og fremmest et produkt af alt det, som russerne har været igennem i løbet af årene siden Gnoomes’ forrige udgivelse, MU!, fra 2019.

På de to singler, der er gået forud, føles gruppen imidlertid ikke længere så afhængige af at være et guitardrevent band, men søger også nye veje i deres ellers karakteristiske indpakning. Titelnummeret er således drevet af monotone basakkorder over et new wave-beat og drømmende synths, mens førstesinglen, “Loops” havde passet perfekt sammen med et band som 120 Days’ kosmiske disko.

Universelt for Gnoomes’ musikalske dagsorden er dog en motorisk fremdrift mod én eller anden større, synth-krautende uendelighed, hvilket bringer os frem til denne uges Fredagssinglr’. Og hvis man – mod forventning – ikke allerede også skulle have opfattet, hvor meget Kraftwerk fungerer som en af kvartettens primære inspirationskilder, har de tilmed døbt dette syvende indslag på pladen “Eternal Trans Siberian”.

Det er en syv minutter lang herlighed på et fundament af en insisterende, synkoperet trommerytme og nogle behageligt messende vokaler, som for første gang i gruppens levetid fremføres på modersmålet.

»Det er en metafor for, hvad der sker i Rusland lige nu,« forklarer Sasha Piankov. »Det føles, som om vi rejser med et rustent og faldefærdigt tog gennem tid og rum. Epokerne ændrer sig, men problemerne er stadig de samme, og selvom det ikke burde kunne lade sig gøre, fortsætter toget stadig med at bevæge sig fremad.«

Ax Ox er udkommet 3. marts via Rocket Recordings.