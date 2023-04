Fredagssinglr’: Rangleklods – Songs We Used To Play

Hvad pokker skete der egentlig med Rangleklods? Electronica-projektet der – for lidt over et årti siden – bragede ind på den danske musikscene med en Roskilde-koncert til historiebøgerne og siden udgav et ganske imponerende bud på »den svære to’er« i form af Straitjacket.

Det blev imidlertid også starten på en mindre deroute, da projektet antog det lettere anonyme navn Blondage og forsøgte at svæve videre på “Lean On”-bølgen med en EP af samme navn. Siden 2020 har Esben Nørskov Andersen dog igen udgivet musik under navnet Rangleklods, og med singlen “Songs We Used To Play” varsler han nu udgivelsen af sit første album i fuld længde siden 2015.

Ifølge pressematerialet er sangen en »fortælling om minder fra formative og forbipasserende venskaber i Rangleklods’ provins-ungdom« – og det er jo på sin vis passende i lyset af, at den hipster-electronica bølge i midten af 10’erne, som Rangleklods var en del, så småt også begynder at blive nostalgimoden.

Heldigvis giver “Songs We Used To Play” ingen indikationer på, at Esben Nørskov Andersen har tabt pusten her 11 år efter debutudgivelsen, selvom udtrykket er blevet lidt mildere med årene. Tværtimod føles lydsiden både velkendt og frisk; lige dele ørehængende og enerverende på samme måde, som når en sang sætter sig fast på den der måde, hvor man ikke kan slippe den igen. Og det er vist nærmest pointen:

»Det er en sang om et venskab, der gled ud i sandet. Man flytter væk, glemmer at skrive, og til sidst er relationen bare et varmt minde, man holder fast i. Og teksten er, lige som venskabet man tænker tilbage på, også ved at forsvinde – kun melodien sidder stædigt fast,« fortæller Esben Nørskov Andersen i hvert fald om singlen.

Rangleklods kan opleves live 6. maj på Spot Festival og 15. september i Albertslund.