Fredagssinglr’: Midwife & Vyva Melinkolya – NMP

»Please sir, I want some more,« tigger udmagrede Oliver Twist desperat ved børnehjemmets middagsbord i Charles Dickens’ klassikerroman. Selvom de anbragte børn bliver straffet hårdt for sådanne optrin, kan han ikke lade være. Han sulter. På deres nyudgivne albumsingle, ”NMP”, sulter de to indadskuende undergrundskunstnere Midwife og Vyva Melinkolya også. Og selvom der er tale om hunger efter en bredere forstået forløsning snarere end en konkret portion mad, er desperationen den samme.

”NMP”, eller ”No More Pain”, bliver en tryglen om at få lov til nyde det søde glimt af fred, som et afbræk fra elendighed kan være. »And when I’m near it, it’s so perfect / Not in vain, not in vain / I promise to be good,« synger Midwife med en retningsløs stemmeføring, der vækker associationer til Grouper på The Man Who Died in His Boat. At smage lyset for blot at få revet det væk igen må gøre det efterfølgende mørke så meget mere ulideligt.

De hungrende nødråb bades i et svævende og hjemsøgende lydbillede; præget af en lyd som Midwife kalder ”Heaven Metal”. Det er amerikanske Madeline Johnson og Angel Diaz, der under deres respektive kunstnernavne er gået sammen i denne første single fra deres kommende album Orbweaving. Det udgives gennem det dystre eksperimentallabel The Flenser, der også huser artister som Chat Pile og Have A Nice Life. Albummet er bygget op om temaer som sygdom, sorg, smerte og nu også: sult.

Orbweaving udkommer 12. maj via The Flenser.