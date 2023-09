Fredagssinglr’: Deirdre – Only You

Deirdre er et nyt musikalsk projekt fra en kending på den danske indierockscene. Joakim Johnsen, som er bassist i den københavnske rocktrio Trader, går en mindre støjende og mere regnvejrsgrå vej, mens der stadig er plads til en god omgang ‘fuzz’. ”Only You”, som er første single fra Johnsens kommende album Heart Work, er et roligt, introspektivt indierocknummer med spredte guitarer og en omskiftelig rytme, som på herlig vis giver nummeret et gyngende udtryk.

Ligesom det er tilfældet i Trader er indierocktonerne skåret efter amerikansk forbillede, men Deirdre har et noget blidere take på stilen. Teksten kredser om at længes efter et andet menneske, mens andre mennesker bare cirkler formålsløst omkring en. Pludselig betyder de ikke længere noget. Der er kun én enkelt person, der har betydning. Produktionen understøtter den uforløste kærlighedserklæring med en raslende trommemaskine som underlægning i verset, og en vokal der er manipuleret – eller måske nærmere maskeret. Den har (endnu) ikke samlet mod til at træde frem.

Der er flere produktionsmæssige overraskelser, da trommemaskinen i omkvædet erstattes af livetrommer og en mur af forvrængede guitarer, som har langt større gennemslagskraft. Leveringen er stadig forsigtig, men der er mere vilje og målrettethed bag ordene: »They all try to be friends with me / But it’s only you I wanna see«

Sangens ‘jeg’ har svært ved at bryde ud af sin skal. Der er ingen tårevådet forløsning, men derimod en fin lille fortælling om en person, der virkelig ønsker at springe ud i (kærligheds)livet og gøre sig bemærket for sin omverden.

Deirdre udgiver albummet Heart Work d. 24. november 2023 via Pink Cotton Candy Records.