Fredagssinglr’: Uden Ord – Er Det Her?

»Ved du hvem jeg er? / Hvor længe skal jeg holde det hemmeligt?« Sådan bliver en almengyldig tvivl sat op i slutningen af Uden Ords nye single “Er det her?”. Sidste forløber for trioens andet album Verden den er lige her, der udkommer om to uger. Et nummer, som på fin vis indkapsler det danske indiepop-bands kendetegn med alt, hvad der hører sig til af ungdommelige spørgsmålstegn ved livets gang bakket op af digitaliserede folkguitarer og autotunede vokaler.

Trioen, bestående af William Spanggaard Nielsen, Gustav Hedemann Christensen (kendt som Sortblod) og Thomas Mulcahy Alexandersen (kendt som Kingtommi), har ændret udtryk flere gange siden debut-EP’en Om os (2020). Ikke fordi de har været retningsløse, men fordi deres fælles musikalske projekt er spraglet og udvikler sig i takt med hele det danske musiklandskab. Fra de tidlige Synd og Skam-klingende eksperimenter over det mere drømmende og tilgængelige udtryk fra albummet Eventyr (2021) til den nu nedbarberede lyd på optaktssinglerne til Verden den er lige her. Trods virkemidler, som også ses hos andre grupper på poprockscenen, har Uden Ord bibeholdt deres unikke og charmerende stil, som stadig er aktuel.

På “Er det her?” leverer Christensen første vers med Alexandersen på korvokalen, før sidstnævnte overtager leadvokalen i sangens anden halvdel. Og før, man får set sig om, er sangen slut. Ikke noget stort pophook i omkvædet, ikke noget forudsigeligt c-stykke, ikke noget bragende klimaks. Og lige netop her, når det kommer til den klassiske popformel, adskiller Uden Ord sig fra scenens øvrige grupper som First Flush, Søn og andre. En eksperimenterende tilgang til sangopbygning overrasker i netop al dens lækre underspillethed. Det udarter sig i et ualmindeligt organisk skift fra glinsende folkguitar til nøgen electronica.

»Bag ved træet, venter / Er det her? / Vi talte om at mødes / Er det her? / Orange blade falder / Er det her? / Lysegrøn mos skriger / Er det her?«

Teksten kredser om at turde åbne op, og den tvivl, der altid vil være forbundet med at vie sine hemmeligheder til en anden. Kan man stole på sin medsammensvorne? Hvor langt tør man gå? Spørgsmål, der dunker i hjernen på de fleste mennesker fra tid til anden. Lyrik og musik går hånd i hånd og danner billeder af frodige skovbunde og træernes skyggefulde zoner for refleksion. Og lundende hvor man to og to og i fred og ro kan indgå i den følelsesmæssige pagt, som det er at dele ud af sin egen skrøbelighed. Således kan man med høretelefonerne begive sig ud i efterårsblæsten med en musikalsk følgesvend.

Den 3. november selvudgiver Uden Ord deres andet album Verden den er lige her. Ugen efter afholder de releasekoncert på Christianshavns Beboerhus i København.