Fredagssinglr’: ML Buch – Well Bucket

Efteråret bugner med lo-fi indierock og -pop blandt de danske udgivelser. Nu har ML Buch så også meldt sig på banen med dobbeltsinglen Well Bucket / Working it out, der hiver os ned i det nedbarberede guitarhul. Vi nåede lige præcis at sende noget ros efter ML Buchs fænomenale debut Skinned i 2020, hvor hun smukt formåede at ægte det syntetiske og intime i hendes eksperimenterende synthprægede univers. De sidste tre år har budt på et par singler her og der, senest 2022’s dobbeltudgivelse High Speed Calm Air Tonight, hvor i sær B-siden “Somewhere” bød på en noget mere organisk og uvant guitartung lyd.

“Well Bucket” følger netop i “Somewhere”s fodspor. En energisk trommerytme, et slacket, varmt guitarriff og en meget diskret bas cirkler omkring hinanden og danner et vellydende, men monotont bagtæppe for ML Buchs distinkte, harmoniske vokal, som står i front og centrum på “Well Bucket”. Lyrikken er abstrakt, men ML Buchs vokal er varm og trøstende, og i al soveværelsesmonotonien kan man finde en vis tryghed, hvor der dog lurer en bitter modenhed og tristesse under overfladen.

Vokalen træder kun mere og mere i kraft mod nummerets crescendo, hvor ML Buchs harmonier svæver sammen i et psykedelisk ocean af velklang for blot at ebbe ud i abstrakte plade-scratches og en melodi, der langsomt varieres fra det ellers så stadfæste mønster, der har fulgt os hele nummeret igennem. Båndet går i stykker, stilheden tager over, mens “Well Bucket” langsomt disintegrerer for ørerne af os.

B-siden “Working It Out” følger samme sovekammeragtige lo-fi rutine, men er om noget endnu mere intim, skrøbelig og jazzet. Det bliver spændende at se, om ML Buch fortsætter ned af nye og mere organiske veje, når den fulde to’er Suntub får debut den 27. oktober.

Suntub udgives via 15 love d. 27 oktober 2023.