Fredagssinglr’: Miaw – ATT

Miaw gør entre på dansegulvet med et forførende og filmisk greb om hyperpoppede elementer og et ønske om at blive i de gode minder.

At sætte Miaws debutsingle på er som at træde ind på et neonindhyllet diskotek. Alting er forskudt, lidt ude af fokus, og på samme tid meget klart og meget in your face. ”ATT” står for all the time, og selvom nummerets vokaler er æterisk-flygtige, så er der ingen tvivl om, at det indkapsler en længsel efter at blive ved med at være i ét eneste øjeblik; ingen forstyrrelser, bare liv og atter liv og ufatteligt meget tid. Måske i virkeligheden ønsket om at undslippe gennem et minde, som befinder sig i en lykkeligere fortid.

Miaw er en duo bestående af danske Frederik Fog fra SPOT-aktuelle Infant Finches og hollandske Liza Dries, der også producerer musik i eget navn. Duoen har begået et nummer, der nok bedst kan beskrives gennem kroppen, dens bevægelser og blikke på et propfyldt dansegulv. Der trækkes tråde til hyperpoppens eventyragtige vokaler, men den indeholder også en understrøm af støjende blidhed, som mere smager af shoegaze. Åndedrættet bruges som percussion, mens svævende keys lyser lydbilledet op.

Dét, der får ”ATT” til at virke så sælsom er, at sangen ikke lyder som om, at den hører til på en halvkold hverdagsaften i april. Det er et nummer som emmer af filmiskhed, af drømmesekvenserne fra Charlotte Wells Aftersun (2022) eller den endeløse flugt gennem LA i Nicolas Winding Refns Drive (2011). Det lyder som et minde om en drøm.

“ATT” er første single fra Miaws kommende EP “My Petswan”, som udkommer i efteråret 2024 via Petrola80.