Fredagssinglr: Blue Foundation – Close to the knife

Som et lille melankolsk drømmepop-indslag udgiver Blue Foundation i dag nummeret “Close to the knife”. En kærlighedserklæring – måske et julenummer, som med sine tågede og nærmest drømmende toner kan få enhver til at sænke skuldrene.

Det er selvfølgelig nemt og oplagt at trække julekortet lige her i denne måned, men jeg kan ikke helt lade være med at tænke på Caroline Hendersons smukke gamle nummer “Vil du være min i nat” når jeg hører “Close To The knife”. Dette drømmende singleudspil fra den danske duo Blue Foundation er helt nede i gear, ild i pejsen og på med de lune sokker.

Der bliver hverken sparet på stryger- eller blæserarrangementer, baggrundskor eller rumklang, og i denne ombæring har Blue Foundation oven i købet fået den dygtige producer og popartist Helena Gao (som vi sidst så på Roskilde Festival) med på en smuk gæstevokal. Gao debuterede for fire år siden og viser med denne optræden igen en ny side af sig selv.

Og med de fine, svævende og fløjlsbløde støj- og guitarelementer, som er tilføjet og arrangeret af Xie Yugang fra det kinesiske, eksperimentelle støjrockband Wang Wen, har jeg i hvert fald – som en lille cadeau – lyst til at føje dette nummer til min indie-juleplayliste. Det er vanskeligt at sige, om det decideret er nye toner fra Blue Foundation. Deres vanlige filmiske og svævende udtryk er intakt, men dertil kommer alligevel noget nyt og anderledes med singlens gæsteartister, deres bidrag og en bas, som kører et helt simpelt spor, over meget få akkorder.

Lyrisk er det 6 minutter lange nummer også snarere et følsomt stemningsbillede end en lang fortælling. Og hele teksten kan, over to meget korte vers, koges ned til »There is no one but you / It was only us two / Let’s drive.« Så enkelt kan det siges.

Tobias Wilner og Bo Rande, som udgør Blue Foundation, annoncerer med dette singleudspil samtidig en releasekoncert på Hotel Cecil i København – den samme aften deres nye album – i øvrigt det første siden Silent Dream fra 2019 – udkommer til april.

“Close To The Knife” udgives den 13. december via KØN Records og varsler albummet af samme navn, som udkommer den 18. april 2025. Den 17. april 2025 kan bandet opleves på Hotel Cecil, hvor der afholdes releasekoncert for albummet.