Fredagssingl’r: Zoumer – Djurdjura (N’Soumer)

“Djurdjura (N’Soumer)” kunne være soundtracket til et rave i Atlasbjergene. Dette er, skynder jeg mig at sige, en komplet uoriginal tanke fra undertegnede skribents side, da ‘Djurdjura’ faktisk er navnet på en bjergkæde i det nordafrikanske Atlaspas. Men med den viden kan man forestille sig at stå der, midt i et let sneklædt landskab, og høre sangen gjalde ud mellem tinderne. Den er nemlig et sært, dragende møde mellem en hårdtslående lyd fra 00’ernes drum’n’bass og en mere følsom, organisk folkemusikalsk lyd á la af Algeriets politiske popmusik (kaldet raï).

Zoumer er ikke, som min første tanke antydede, en sproglig henvisning til den generation, som kunstneren tilsyneladende tilhører, selvom deres musik bestemt indkapsler meget af den poetik fra 00’erne, som især Generation Z og millennials identificerer sig med. Snarere, og langt mere interessant, henviser ‘Soumer’ til den antikoloniale frihedskæmper Lalla Fatma N’Soumer, som kæmpede mod den franske kolonimagt over Algeriet i midten af 1800-tallet. Sangen, og måske hele Zoumers virke, er altså en ode til denne kamp.

Bag navnet Zoumer står Yasmina Derradj, som måske nok kan betegnes som en multikunstner. I hvert fald har de både en udstilling på Kunsthal Charlottenborg, en tværæstetisk performance på Roskilde Festival og altså musikken bag sig under samme navn. I primo-2024 udkommer debutpladen Green World, som udover den allerede udgivne singel også byder på den energiske “How Far!”.

Selvom der er klare referencer til særligt slut 90’ernes og start 00’ernes elektroniske genrer med hurtige breakbeats og dyb, lammende bas, så lyder “Djurdjura (N’Soumer)” ikke rigtigt som noget andet, jeg har hørt. Nummeret er også flankeret af et mystificerende, bjældeagtigt klokkespil, som giver en svævende fornemmelse, som om vi befinder os i bjergenes højere luftlag. Vokalen er forvrænget, til tider up-speedet og indspillet baglæns, og synger om de bjerge, hvor afgørende frihedskampe fandt sted. En flad percussionlyd rikochetterer hen over os, kun momentvis afskåret af støjguitar og en synth der klinger blidt på den arabiske skala.

Der er mange kontraster på spil i nummeret, særligt i kraft af den kølige percussion og elektro-tapetet i sammenstødet med den bløde, svævende fornemmelse fra en ubestemmelig kimen. Det er den rå, politiske virkelighed og bjergenes skarpe tinder, der møder håbet om frihed. Og så er det bare et godt nummer.

Zoumers debutalbum, Green World, udkommer på The Big Oil Recording Company den 25. januar 2024 i forbindelse med kunstnerens soloudstilling hos Politikens Forhal.