Le Guess Who? fuldender 2024-programmet

Hollandske Le Guess Who? er i dag klar med det fulde festivalprogram for 2024, hvilket blandt andet byder på 56 nye navne.

Om godt og vel to måneder går det igen løs i Utrecht, når dørene åbnes til Le Guess Who? 2024. Tidligere i år løftede festivalen sløret for de kuratorer, som har fået ansvaret for at sammensætte en betydelig del af festivalprogrammet – heriblandt Darkside, Bo Ningen og Arooj Aftab – og i dag er man så klar til at præsentere det fulde line-up.

Blandt de i alt 56 netop offentliggjorte navne kan man blandt andet opleve multi-instrumentalisten Brian Jackson, der med sit samarbejde med Gil Scott-Heron i 1970’erne satte nye og progressive retninger for både soul og jazz-funk, inden han senere medvirkede på albums og sange fra navne som Roy Ayers og Stevie Wonder. Senest har Jackson udgivet solopladen This is Brian Jackson i 2022, der er blevet taget godt imod af anmeldere fra blandt andet Pitchfork og Jazzwise.

I en hel anden boldgade gæster newyorker-noise/hardcore-gruppen Couch Slut også festivalen. Gruppen udgav tidligere i år deres fjerde studiealbum i form af det helt forrygende og ubarmhjertigt støjende You Could Do It Tonight. Mindre kaotisk, men uden tvivl lige så garant for heftige guitarudskejelser, er det yderst produktive og psychrockende Manchester-kollektiv GNOD. På den anden side af coronapandemien har de især leveret nogle af karrierens mest formidable udgivelser – ikke mindst 2022-skiven Hexen Valley.

Og som noget helt særligt præsenterer den britisk/egyptiske social- og kønshistoriker Hannah Elsisi lørdag den 9. november en 13 timer lang performance, som kortlægger afro-diasporisk musikhistorie med udgangspunkt i et væld af forskellige genrer og stilarter. Blandt de optrædende til denne forestilling er for eksempel Yaya Bey, som vi senest oplevede på Roskilde Festival i 2023, hvor vi dengang noterede os, at hun »ubesværet fremviste professionalisme og fængende soul-ynde«. Derfor er der nok at se frem til, når den hollandske festival åbner dørene om et par måneder for musikentusiaster fra nær og fjern.

Le Guess Who? 2024 finder sted i Utrecht fra den 7. til 10. november 2024. Partoutbilletter til festivalen er udsolgt, men det er stadig muligt at købe endagsbilletter til tre af festivaldagene lige her.