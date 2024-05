Her er kuratorerne samt første navne til Le Guess Who? 2024

Til november går turen til Utrecht i Holland, og allerede nu kan festivalen Le Guess Who? løfte sløret for størstedelen af 2024-programmet, som indeholder alt fra udsyret rock og kalejdoskopisk jazz til tung IDM, støjende eksperimenter og roots-baseret cumbia.

Vi har alle sammen godt af at komme lidt ud. Om mindre end en uge tager vi her på Undertoner hul på vores dækning af Primavera Sound, og når sommersolen igen er blevet til efterårskulde, vender vi blikket mod Holland og Le Guess Who? som vi havde den udsøgte fornøjelse af at gæste for første gang i 2023.

Nu er Utrecht-festivalen så klar med de første tilføjelser til 2024-programmet, som selvfølgelig også omfatter navnene på de kunstnere, der foruden selv at optræde også kommer til at fungere som kuratorer for størstedelen af plakaten. I år er det Arooj Aftab, Bo Ningen, Crystallmess, Darkside, Mabe Fratti og Touching Bass, som hver især har fået til opgave at sætte deres præg på programmet, og som altid når vi vidt og bredt omkring på både verdenskortet såvel som i genrelandskabet.

Darkside – Nicolas Jaar og Dave Harringtons samarbejde, der så småt blev genoplivet i 2023 – kan således præsentere både kalejdoskopisk, japansk jazz fra Patrick Shiroishi, fransk/iransk, percussiontungt IDM i form af Cinna Peyghamy samt det polsk/senegalesiske roots/jazz-projekt Hizbut Jámm. Arooj Aftab, som i 2021 blev den første pakistanske kvinde til at vinde en Grammy, har allieret sig med Aja Monet, som fusionerer blues, surrealisme og spoken word, mens kuratorens egen far, Aftab Sr., fortolker længselsfuld poesi i en særlig videooptræden filmet i hjembyen Lahore.

Japanske Bo Ningen lægger i deres del af programmet et større fokus på audio/visuelle optrædener, og gruppen leverer derfor selv en fremførelse af deres egen nyfortolkning af soundtracket til Alejandro Jodorowskys komplet udsyrede og fuldstændigt fantastiske 1973-film The Holy Mountain. Den guatemalanske cellist Mabe Fratti – som også gæster dette års Roskilde Festival med en koncert fredag den 5. juli på Platform – har søgt fra nær og fjern på sin egen side af Atlanten, hvor hun blandt andre medbringer argentinsk punk i form af Blanco Teta (optræder ligeledes på Roskilde Festival 5. juli) og colombianske Los Gaiteros de San Jacinto, der startede som cumbiaorkester i 1940’erne, og som fortsat består af enkelte af de oprindelige bandmedlemmer.

London-foretagendet Touching Bass, der både omfatter et pladeselskab, radioshow, koncerter og club-event har tætpakket et roots- og dubprogram, som undervejs gæstes af dub- og dancehall-producerlegenden King Jammy. Og slutteligt sørger Crystallmess for, at festivalgæsterne også får mulighed for at nyde fancy footwork fra RP Boo og de både smukke og støjende lydflader fra Kim Gordons seksstrengede.

Foruden det kuraterede program disker Le Guess Who? også op med et overordnet line-up, der i dag ligeledes tilføjer 32 optrædende. Her kan man blandt andet opleve de altid vanvittige, australske artpunkere i Tropical Fuck Storm, det indonesiske tranceritual Seni Reak Juarta Putra, der scorede topkarakter på Roskilde Festival i 2022, samt drone/kraut/noise-kollektivet Water Damage, som blandt andet har et langt slægtskab med Spray Paint.

Le Guess Who? 2024 finder sted i Utrecht fra den 7. til 10. november 2024. Der er på nuværende tidspunkt solgt 70% af billetterne til festivalen. De resterende 30% sættes til salg tirsdag den 28. maj klokken 11.00 lige her.