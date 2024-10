Fredagssinglr’: Ki! feat. Carl Coleman – Bright Side

Lige som man troede, at Ki! Ikke kunne trække flere musikalske genialiteter op af hatten, så lander “Bright Side” som en fremadstormende indie-soul komet, hvis potentiale strækker sig langt ud over de danske grænser.

Jeg er efterhånden stødt på Ki! (aka. Christian Ki Dall) i mange sammenhænge – fra små som store festivaler til lokale spillesteder rundt i landet. Hver gang har øjenbrynene sænket sig og hovedet vippet i takt med ren fascination over hans utroligt kreative og nærmest filmiske univers. Ikke nok med det, så gik bandmedlemmerne Simone Tang og Jens Bach Laursen ved hver koncert ned til publikum for at hilse ydmygt på alle med håndtryk og øjenkontakt. Genialt koncept; ligesom musikken i det hele taget.

Selvom jeg har set mig lun på Ki!’s bagkatalog, som nu tæller to stærke albums, har jeg savnet noget kant i den ellers vilde sammensmeltning af world-, western-, jazz-, indie-, funk-elementer. Men det savn er kastet langt væk efter Ki!’s anden single mod sit kommende tredje album Yong-Gwanglo Part Two, som følger op på albummets Part One af samme navn. Singlen hedder “Bright Side” og er skabt i samarbejde med den australske sanger Carl Coleman fra elektro/indiepop-duoen Palace Winter. Med denne single skaber Christian Ki og Carl Coleman den perfekte mikstur af længselsfuld soul og moderne indiepop med en melankolsk undertone.

Og dét jeg særligt har hænderne over hovedet over, er, at Ki! har formået at finde et ekstra lag og en dybde til sit musikalske univers. Ligesom den sidste single “Change My Mind” med sangerinden Camilla Florentz, så er ugens Fredagssinglr’ et pragteksempel på, at Ki! ikke bare hygger rundt med sin guitar på de danske festivaler. Han er kommet for at blive – og endda komme endnu længere ud. Og fortsætter det i samme retning som på “Bright Side”, så vil det tredje album blive symbolet på, at Ki!, som få andre musikere, kan blive ved med at overgå sig selv.

‘Bright Side’ udgives d. 11. oktober via Crunchy Frog og er anden single mod Ki!’s tredje album Yong-Gwanglo Part Two, som udkommer d. 22. november 2024.