Fredagssinglr: Inventory – Fencesitters

Få genrer er blevet lagt i graven for siden at blive erklæret genfødt så mange gange som rockmusikken. Det gælder også de mange subgenrer af rocken, der har det med at dø ud og genopstå i nye fortolkninger i takt med, at yngre generationer får øje på dét, der kom før dem selv.

Når det kommer til københavnske Inventory, så virker det til, at de, bevidst eller ubevidst, har sat sig for at genoplive 90’erne slowcore – shoegazens depressive og mere tilbagelænede lillebror. Det var i hvert fald de associationer, som bandet skabte på deres flotte debut-EP Memory is a Plow og de fortsætter ufortrødent på singleudspillet ”Fencesitters”.

Den fire-og-et-halvt-minut lange sang er et introvert og afdæmpet, men bestemt ikke kedeligt bekendtskab. Der er nemlig en konstant følelse af fremdrift i musikken, som skabes via diskrete tempo-, tone- og stemningsskift – og sågar et regulært mellemstykke, der indvarsler den instrumentale og nærmest jazzede outro på godt og vel et minuts penge, som runder nummeret af.

Christian Henrik Ankerstjerne synger indledningsvist om, at »We’ve gotta figure it out now, we can’t keep going on like this«. På trods af det tunge mørke og den følelse af træghed, som guitarerne og den søvnige vokal indledningsvist fremmaner, så er det lidt som om, at overgangene frem mod den lettere og mere udflydende afslutning repræsenterer en stille, men taktfast march mod det lysere og det lettere – som om, at der trods alt kan være en løsning i sigte?

Inventory skriver sig pudsigt nok uforvarende ind i intet mindre end en TikTok-trend. Efter at shoegaze-revival bølgen er skyllet ind over musiklandskabet i løbet af de seneste syv år, så har 90’ernes slowcorebands pludselig også fået vind i sejlene – ikke mindst det californiske orkester Duster, der er blevet et fuldkommen uventet hit på det sociale medie TikTok med millioner af visninger til videoer med deres sange, der i tidernes morgen kun blev udgivet på kassettebånd.

Det virker nu ikke som om, at Inventory forsøger at hoppe med på nogen trend. Du får garanteret mulighed for at bedømme det selv, når bandet i starten af det nye år ender deres kommende EP på gaden.

“Fencesitters” udkommer d. 6. december via Sofa Boy Records og er første single fra bandets kommende EP, ‘Sunday Tonne’, som udkommer d. 31. januar 2025.