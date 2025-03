Fredagssinglr: pære banal – Formel 1

Ja, den er god nok. På bare 1 minut og 24 sekunder suser garagepunk-trioen, pære banal, ind på ugens Fredagssinglr med en tosset og legesyg omgang ræs. Nummeret hedder nemlig “Formel 1” og er gruppens anden single efter deres anmelderroste debutalbum fra 2023, Wir Schaffen Das!. Og tempoet er da også sat an, når bassist og vokalist, Jeppe Salling, synger »Jeg har en formel 1, men jeg kører ik’ så tit / For den er dyr i benzin, og jeg tjener 120 i timen«. Det er en kaotisk energibombe-sprængning blandet med en tilpas mængde progressiv garagepunk. Og blandingsforholdet er så umage, at jeg ikke kan få nok af det – lidt ligesom en pære/banan-yoghurt med den helt rette mængde mysli tilsat.

Først hører jeg trommeintroen fra Alphabeats “Fascination” – bare på speed. Så dukker de to første toner fra Kashmirs “Still Boy” op, spillet med plekter-bas, efterfulgt af en monoton jyde-dialektisk vokal a la Niels Brandt. Og jeg kunne blive ved. Det er med andre ord et charmerende sammensurium med brudstykker fra alle mulige inspirationer, der ender ud i noget, som faktisk er ret catchy. Og så spørger du sikkert: kan noget være catchy på blot halvandet minut? Og ja, det kan det faktisk godt – fik The Beatles for eksempel ikke succes med deres “Golden Slumbers” fra Abbey Road-albummet? Men altså… slet ikke for at sammenligne pære banal med The Beatles, men trioen formår bestemt at prikke til vores forståelse af, hvilken retning musikken også kan gå – og for tilfældet med “Formel 1” er det den knækkede gør-det-selv-lyd med skæve takter fra krøllede hjerner.

Men apropos Formel 1, så er det ikke kun singlen, der har fart på – det samme gælder pære banals karriere. Gruppen opstod i 2022 med nummeret “Status Quo” og siden da har de turneret land og rige rundt i deres Kraftwerk-møder-spejder-kluns. Men det er med god grund – særligt med tanke på bandets debutalbum fra efteråret, der indeholdt den vanvittigt fede førstesingle “Kannikestræde” og nu “Formel 1”. Vi gået fra “højskoledrengene, der er sprunget ud af øvelokalet med deres Vampire Weekend møder et post-punket twist’”til noget af et smagfuldt kaos, hvor lyden – heldigvis – ikke er blevet tæmmet. Man ved aldrig helt, hvor pære banal vil hen, men jeg tager alligevel gerne en tur i deres Formel 1. Endda med glæde.

Formel 1 udgives d. 14. marts 2025 via Brise Bånd og er første forsmag på bandets kommende EP, der udkommer til efteråret.