Fredagssinglr: Yör – venter venter

Den danske kvartet Yör spiller nysgerrig indiepop med synthesizeren i centrum. Med debutalbummet Intet så rigtigt (2023) skabte de et stilistisk gennemarbejdet og ganske hudløst album, som vi her på siden gav 5 U’er og kaldte »et knitrende pop-oratorie« og »en befriende direkte affære«. Bandets koncert på sidste års Roskilde Festival gjorde det tydeligt, at Yör både formår at skubbe blidt til popformen og til festivalkoncertens dogmer.

”venter venter”, som er anden single fra Yörs kommende andet album, er også meget Yör’sk. Marie Kildebæks stemme trænger med det samme igennem med en sælsom blanding af lykke og længsel: »Når sommer synger / Når græsset bølger / Når solen pynter / Jeg venter, venter« Det lille ekstra ”venter” er i starten lidt forvirrende, men så slår det mig alligevel: hvem har ikke prøvet bare at ”vente vente”. Det er den form for hverdagspoetisk finurlighed, som Yör formår at gøre til noget dybtfølt. Samtidig er det mere organisk end et nummer som ”Dørtelefon” fra debuten, som havde en forunderlig surrealisme i sig. ”Venter venter” taber aldrig jordforbindelsen.

Instrumenteringen bærer præg af kvartettens synthrødder. I versene er det afdæmpet, som et stykke drømmende lyddesign. Omkvædet får intensiteten til at stige med en blomstrende elektronisk udladning, der falder flot i hak med Kildebæks stemme og de akustiske trommer. ”venter venter” virker som et nummer, man kunne sætte på en sen aften til en fest, hvor de første gæster er gået hjem. Det er en sang til fortrolige øjeblikke.

»Både i de glade og triste minder er der plads til kærligheden. Og uanset hvad end ens elskede går igennem, vil du altid vente på vedkommende,« fortæller Kildebæk om singlen, der da også rinder ud med et sidste, ubesvaret spørgsmål: »Sig det nu – er vi to?« Det er på en og samme tid meget poetisk og enormt jordbundent. Du kan trygt lade dig suge ind i Yörs varme lydunivers.

“venter venter” udkom d. 29. maj via Nordic Music Society og er anden single fra Yörs kommende andet album, som udkommer senere i år. Til efteråret drager bandet ud på en danmarkstour, der blandt andet vil føre dem til Store VEGA d. 29. november.