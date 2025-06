Fredagssinglr: S. G. Goodman – Michael Told Me

Alt bliver ikke godt igen, men nogen forsøger dog at rydde op i ruinerne, og dét er kærlighed. Sådan er fortællingen i hvert fald på amerikanske S.G. Goodmans single “Michael Told Me” fra det kommende album Planting by the Signs. Det er en afdæmpet og dragende fortælling om tab, og om den kærlighed, der stadig kan vokse frem i modgangens kølvand.

Goodman synger om at miste en ven til døden, og om at miste en anden ven til turnélivets slid og uro. Som det ofte er i hendes musik, der emmer af de Kentucky-landskaber hun er rundet af, bliver det specifikke gjort almenmenneskeligt. Der er noget i sangens stille intensitet, der åbner for et større “vi”, man kan leve sig ind i som lytter.

Et særligt navn træder frem i teksten: “Mike” . Det er tabet af Mike – vennen de tvistende parter begge mistede – der tænder en glød i sangens midte, som et uventet håb i sorgen. Det er her, sangen får sit omdrejningspunkt: i erkendelsen af, at det at miste uigenkaldeligt også kan bringe andre tættere på hinanden igen. Goodman stiller med sangen spørgsmålet: Kan døden skære igennem de gamle mislyde og minde os om, hvem vi engang var (for hinanden)? For man fornemmer et spørgsmålstegn efter denne sætning, som gentages sangen igennem og også bliver afslutningen af de godt fire minutter: »Michael told me we could handle it«.

Genremæssigt ligger “Michael Told Me” et sted mellem americana, indie og moderne country – med en klangbund af melankoli og en vokal, der er både upoleret, rå og fin på samme tid. Man mærker både associationer til guitarhelten Kurt Vile, evighedsrockerne i The War On Drugs, og i det mere dybfølte, melankolske lag lyder Goodman lidt som country/rock n’rollere som Margo Price og endda The Cardigans. Arrangementet er sparsomt, men præcist: et støvet akustisk guitarspil, hjemsøgende elektriske dybder, og stemmen, som veksler mellem det nøgterne og det rystede. Og så har nummeret, som al god landevejsrock, den særegne egenskab at stedsliggøre en følelse. »Heard ”I love you” from Los Angeles,« bedyrer hun, og man mærker den betydning, som stedet har haft for relationens bevægelse – byen har distanceret dem, men bliver nu også det sted, hvorfra de kan elske hinaden igen.

S.G. Goodman åbner på “Michael Told Me“ en dør ind til et dybt personligt rum, og giver alligevel os alle plads til at stå derinde med hende.

“Michael Told Me” blev udgivet d. 4. juni som en af flere singler op til fuldlængdealbummet ‘Planting by the Signs’, som udkommer i dag, 20. juni, via kunstnerens eget label, Slough Water Records, i samarbejde med Thirty Tigers. Man kan opleve Goodman på årets Tønder Festival til ikke mindre end to unikke koncerter på dansk jord d. 29. og 30. august.