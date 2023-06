Fredagssinglr’ og videopremiere: Neu Sierra – Save Believe Forget

Neu Sierra trækker lytteren ind i et perfekt underspillet og intimt univers af komplet melankoli. Hendes nye single rummer så meget skønhed, at det nærmest er til at forsvinde i.

Musik rummer et utal af forskelligartede ansigter og kan komme til udtryk på alverdens måder. Men af og til går musikken hen og bliver så fuldendt af karakter, at det nærmest rører mig, og det gør Neu Sierras splinternye single “Save Believe Forget”. Det er ellers ikke mange år, Neu Sierra har på bagen som udøvende kunstner, og alligevel lyder hun som en, der har siddet på den internationale punkrock-trone i adskillige år. Vi skal blot tilbage til slutningen af 2020 for at finde den danske kunstners første single “Dirty Me”, og siden da har hun redet på en sky af velfortjente roser. Især debut-EP’en Sulphur and Molasses fra 2021 blev anledningen til et utal af velbesøgte koncerter og flittigt spillet på P6-Beat. Man må sige, at det går godt for den dragende musiker, og med denne nye single tegner det til, at vi går en endnu lysere tid i møde.

Tove Ditlevsens digt “Det Sandeste” har været inspiration for denne aktuelle udgivelse, der handler om forsøget på at glemme en partners bedragende ord. Rent udtryksmæssigt læner Neu Sierra sig også op ad Ditlevsens ærlige fremtræden. Der gemmer sig nemlig meget autenticitet og modenhed i Neu Sierras musik, især når hun på dette nummer trækker os ind i en menneskeforladt storbygade, hvor en musikalsk tåge af melankoli omslutter vores depressive sind på smukkeste vis. Vokalen lyder som født under tusmørket og kalder på intimitet og indlevelse. I kombination med groovets medrivende, tilbagelænede følelse og de forsigtige guitarstrøg matcher Neu Sierra i kvalitet med kunstnere som PJ Harvey og Charlotte Gainsbourg.

Jeg er mildest talt imponeret over den underspillede midnatsstemning, hun skaber på “Save Believe Forget”. Allerede fra sidste anmelderroste debut-EP kan man mærke en overbevisende udvikling, hvor især modenhed spiller ind. Som man måske fornemmer, kan jeg kun anbefale at skyde en dosis Neu Sierra i dine hørebøffer – det vil de takke dig for. Derudover bliver det spændende at se hvilket andet materiale, der er på vej fra den kvindelige kunstner på hendes kommende EP. Der rumsterer nemlig et klart potentiale, der går langt ud over de danske grænser.

Neu Sierra udgiver EP’en ‘PARIS’ d. 22. september 2023 på FIVE FOOT ONE Records. Udgivelsen fejres med en release-koncert på Musik Loppen lørdag d. 23. september.

