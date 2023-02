Fredagssinglr’: Barbro – Blue

»Let’s talk about love / And what’s bothering you.« Sådan synger Barbro til sig selv henover en intim duet mellem guitar og klaver på sin seneste single, der udkommer i dag. De har altid været enormt direkte i sin sangskrivning, men på “Blue” blotter Barbro sit skrøbelige indre og lukker os alle sammen ind i de samtaler, vi kun har med os selv. Sangen bliver ideelt nok præsenteret helt skrabet i et minimalistisk DIY-univers, hvor lyrikken og Barbros underfundigt dragende vokal står forrest.

“Blue” er tredjesinglen fra Barbros kommende debutalbum, og den peger i en lidt anden retning end de tidligere singler. Hvor “Fuck the World” viste snerrende alt-rock og “Bad Choices” næsten blev slæbende i sit mørke slowcore-univers, er “Blue” en folksy sag, der sender et anerkendende nik til Joni Mitchell i både akkordrundgang og komposition. Med andre ord minder den lidt om deres selvbetitlede EP fra 2021, og det er måske et meget godt tegn, at albummet både favner baskere og ballader.

Singlen giver enormt meget plads til Barbros gispende vokal, som nærmest tager en indånding for hvert ord. Det skaber en intensitet i det sparsomme nummer, en næsten hastende karakter, og når det går allervildest for sig, runger det ud i det intime rum, de har indspillet i. Alt er så nøgent. Så sårbart. Og det er langt hen ad vejen Barbros bedste kvalitet.

Sangen er skrevet på bagsiden af en togbillet på en rejse gennem Europa, og jeg synes, man på “Blue” kan høre både accelerationen og refleksionen, som er uomgængelig på en sådan rejse. Det er på en eller anden måde så Barbrosk. Næsten en kunstnerisk kliché. Men fortællingen, musikken og vokalen går hånd i hånd i hånd, og jeg forestiller mig, det bliver lidt af emotionel rutsjebanetur at lytte til hele albummet.

Barbros debutalbum udkommer fredag d. 21. april, og i september tager de på Danmarksturné.