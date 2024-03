Fredagssinglr’: Barbro x Mija Milovic – Wall of Mine

Håbet er smertefuldt, men lysegrønt. Det er hvad Barbro og Mija Milovic i et overraskende, men kærkomment samarbejde minder os om på nummeret “Wall of Mine” – en protestsang for Gaza og et smukt besnærende stykke sangskrivning.

Duoen Barbro x Mija Milovic er en kærkommen forårsoverraskelse. Og dog: nu hvor nyheden og singlen “Wall of Mine” er landet, virker det som et indlysende samarbejde. Begge artister har været på Undertoners radar de seneste års tid og repræsenterer således – på deres særegne måder – det, man kunne kalde en etableret del af den alternative danske popundergrund.

Barbro med sin fandenivoldske, grungede smertepop, hvis albumdebut Bad Choices sidste år sikrede dem Undertoners førsteplads for årets danske udgivelser 2023. Og Mija Milovic dels med sit genreomvæltende soloprojekt, som med udgivelsen Still Life da også havnede på Undertoners individuelle lister over årets danske udgivelser 2023 – og dels med sit virke i altrockgruppen Slim0.

I dette samarbejde forener begge tilsyneladende noget af det, de trods genremæssige forskelle begge gør utroligt godt hver for sig. Nemlig en vedkommende og følelsesnær sangskrivning. Det er i hvert fald indtrykket af “Wall of Mine”, hvis tilblivelseshistorie bunder i krigen i Gaza. Det er slet og ret en harmdirrende protestsang, som indgyder både sorg og håb.

Sangen bygger på et underlag af en insisterende stortromme, eller trampende, marcherende fødder. Det er klart, at der er noget, der indvarsles. Lyden føles stor og sfærisk, og dog er elementerne sparsomme: trommer, tangenter, vokal. At noget bobler frem og er på vej, understreges af et skiftevis dystert og opløftende synth-hav. Jeg får næsten associationer til Twin Peaks soundtracket på de mest håbløse toner. Det fine ved “Wall of Mine” er især, at håbet og forløsningen aldrig er langt væk; de kan tilsyneladende ikke skilles fra det koldblodige, både tekst- og lydmæssigt:

»Call you by the name of a thousand voices/ the pain you mute today/ the red sky, the bay/wall of mine, be aware of your time/ we will lean our backs/ against your cold hearted flags«

Det mest bemærkelsesværdige er dog den smukke, unisone sangstemme, de to artister og glimrende vokalister forenes i. Håbet og kraften i det flerstemmige er ikke til at overhøre. Måske kan det høres helt ind i magtens tinder? I hvert fald synes et spændende samarbejde at være etableret med Barbro x Mija Milovic, som vil blive fulgt med forhåbning for forårets kommende udspil.

Barbro x Mija Milovic udgiver en række fælles singler og optræder sammen i foråret 2024 (TBA).