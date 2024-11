Fredagssinglr: Haley Heynderickx – Gemini

”Gemini” tager lytteren fra et råt, blues’et landevejsridt ind i en Portland’sk skov af blød, opløftende folk. Et ubønhørligt og utålmodigt guitarriff fører hovedpersonen med åndenød gennem en eksistentiel proces, hvor hun møder en kvinde, der påstår at være hende selv.

Dagens single er egentlig ikke dagens single, men det fabelagtige intronummer på Haley Heynderickx‘ album, Seed of a Seed, der lander 1. november. Den amerikanske guitarist og sanger bevæger sig inden for et utroligt behageligt blues/folk-spænd og har et enkelt soloalbum bag sig (det anmelderroste I Need to Start a Garden), foruden et samarbejde med guitaristen Max García Conover.

For at bruge en lidt gymnasial term, så starter pladen med nummeret ”Gemini” in medias res, med Haleys fine, voluminøse sang og en lettere forstyrrende tekst:

»There’s a woman in the corner claiming

She is just the former one of me

And I am her just out of context,«

Et simpelt, tempofyldt guitarriff akkompagnerer hendes stemme, eller jagter den måske. En cello slutter sig til; den ligger langt tilbage i mixet og indgyder uro. Det er et blues’et landevejsunivers, hun spiller op for os. Indimellem er der plads til et hvil i vejkanten, når guitarens volumen skrues ned, og celloen ryger i et sving. Men vi vender altid tilbage til dette ubønhørlige, utålmodige riff, og første vers, der gentages flere gange med små variationer i melodien, der føles næsten revolutionerende.

Nummeret er, passende nok, bygget op som en voldsom følelse, der udfolder sig gradvist. Næsten alle versene starter med et “og”, som en vejrtrækning. Heynderickx trækker vejret ind for hver opremsning af de indtryk, der presser sig på. For der er tilsyneladende en kamp i hendes indre, som hun nu synger om. Synger om den kvinde, der står i hjørnet og påstår, at hun er hende, mens hun kysser hendes læber og siger: »Det er bare en proces. Vi er på vej,«:

»And there’s a woman in the corner

Who makes me pull the fuck over

Just to stare a purple clover off the highway

And see the clover as a gift

You know I finally begin to feel better,«

Her skifter akkorderne og løftes op, netop dér hvor hun ”får det bedre”. Ordene udstødes endeligt som et langt, vibrerende suk, efterfulgt af et effektfuldt break. Det vilde landevejsridt finder herefter en slags retning. En blød percussion finder vej ind i nummeret, og næsten umærkeligt er vi, via rå blues-kørsel, blevet ført ind i en mystisk, Portland’sk skov. Det er fine, folk’ede guitarharmonier, der huserer herinde, og jeg må overgive mig helt til det.

Overgivelsen er eksplicit: »You were a boulder then/You’re in my pocket now,« Det første nummer på Haley Heynderickx’ Seed of a Seed varsler endnu en medrivende albumudgivelse fra den amerikanske singer-songwriter.

Haley Heynderickx’ andet album, ‘Seed of a Seed’, udkommer på Mama Bird Recording Co. den 1. november 2024.