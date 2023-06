Fredagssinglr’: Cumgirl8 – Gothgirl1

Cumgirl8 er absolut et bandnavn, der brænder sig fast på nethinden, inden man overhovedet har hørt musikken. Bag Cumgirl8-aliasset gemmer sig fire kvinder, der bestemt har fat i tidens ånd med deres tekster om kvinders seksuelle frigørelse – ofte fra et queer perspektiv – med mørk og kinky electro-postpunk som baggrund. Da Undertoner overværede kvartetten på Primavera Sound, fik de kritik for at være mere brand end band, men som kvinde i mine midt 20’ere – og dermed nok også som en del af gruppens kernemålgruppe – er jeg altså faldet pladask for Cumgirl8s PR-stunts.

Jeg stødte først på Cumgirl8 i forbindelse med deres sidste single, “Cicciolina”, en svedig og klubbet hyldest til den ungarsk-italienske pornostjerne og senere politiker Ilona Staller, der ramte plet på både catchiness– og provokationsparameteret. Nu er kvartetten så klar med opfølgeren “Gothgirl1”, og der er måske ikke meget nyt under solen, men Cumgirl8 holder det sjovt og sexet – og med masser af bid. “Gothgirl1” åbner med en sleazy basgang, og herfra bliver det kun mere hedt, når mekaniske trommer og Cumgirl8s speciale; en overflod af pick-slides overtager lydbilledet. De chorustunge guitarlicks, der pryder nummeret, er gedigne gothrockklichéer, men når de smelter sammen med de uhyggelige, lyse baggrundsvokaler og Cumgirl8s sumpede rytmesektion, bliver man fanget i et tåget, sexet og hedonistisk lydunivers. Et lydunivers, der er et perfekt match til den blatante tekst om Cumgirl8s eviggrønne yndlingsemne: Sex.

Det er måske plastik-agtig musik og ikke helt selvskrevet, da gruppen har fået hjælp fra Nick Launay (Kate Bush, Yeah Yeah Yeahs, The Slits), men Cumgirl8 fortjener altså et lyt for at tage bladet fra munden og lave noget kinky kvalitetsrock/postpunk fra et kvindeligt perspektiv. Cumgirl8 har allerede to EP’er i bagkataloget: den selvtitlede cumgirl8 (2020) og RIPcumgirl8 (2021). Siden da er kvartetten blevet samlet op af 4AD, hvor gruppens tredje EP Phantasea Pharm rammer æteren til august.

Phantasea Pharm udkommer via 4AD d. 18. august 2023.