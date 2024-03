Fredagssinglr’: Rigmor – Vælter Vi Mørket

Rigmor står nøgen og skrøbelig foran dig på en single om, at det er okay, ikke at være okay.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at aarhusianske Rigmor lidt er nogle yndlinge her i Undertoner-regi. Både gruppens debut EP, Rebel, og debutplade, Glade blinde børn, fik ros med på vejen og gjorde sig specielt bemærkede for Rigmors uforlignelige forståelse af det ubrydelige bånd mellem poesi og musik. Anmelderhjerterne smeltede dog først for alvor, da bandet afprøvede en (alt relativt) hårdere live-lyd på Roskilde 2022 uden at miste fokusset på deres knivskarpe lyrik og charmerede sig næsten til tops på U-skalaen.

Ja, oven på en sådan udvikling på scenen, sidder man jo og bidder sine negle til blods: Hvornår kommer det andet album? Det kan Rigmor nu endelig løfte sløret for. Det kommer første marts og allerede i dag kan man få en smagsprøve med titelnummeret “Vælter Vi Mørket”.

At “Vælter Vi Mørket” egentlig var skrevet som et klubbet bud på teatermusik, er ikke just det første, der falder en på sinde, når den lettere monotone og helt igennem hypnotiserende bas- eller meget dybe guitarmelodi rammer øregangen. Rigmor er hverken på klubben eller i deres mere rockede live-udtryk på “Vælter vi mørket”, de er tværtimod mere nøgne og sårbare på singlen end nogensinde før.

Den montone baslinje er sådan set det eneste melodiske hook i nummeret foruden et par strygere, der langsomt får lov at stige i intensitet. Sarah Wichmanns lyse og skrøbelige vokal derimod får lov til at stå i centrum, hvilket tvinger fokusset over på Rigmors stærkeste side: Lyrikken.

Det skal overlades til læseren og den potentielle lytter til at nyde de tekstmæssige spidsfindigheder, men på “Vælter Vi Mørket” behandler Wichmann og Co. depression og angst med ukueligt håb og uendelig rummelighed. Med ordet som sværd, findes der styrke i skrøbeligheden. Om singlen siger Rigmor selv:

»Vi vil alle sammen støde ind i mørket på et eller andet tidspunkt i livet, man kan ikke skærme sig fra det. Og nogle gange kan kampen for at komme ud af det måske virke fuldstændiguoverkommelig og meget ensom. Men det er meget mere normalt at have det sådan, end det kan føles. Det, vi prøver at sige med sangen, er, at det er okay ikke at være okay og at række ud efter støtte.«

Vælter Vi Mørket udkommer fredag d. 1. marts 2024. Rigmor kan opleves live i Odense lørdag d. 16. marts i Studenterhuset, torsdag d. 21. marts Aarhus på Voxhall og i København lørdag d. 23. marts i Lille Vega.