Fredagssinglr’: Vakt – Kunstige Lys

Københavnerkvartetten Vakt fik vækket vor nysgerrighed her på Undertoner, da de udgav den meget flotte EP Frisind tilbage i 2022, som fik fem fortjente U’er. Nu er de aktuelle med singlen “Kunstige Lys”, der er den første forsmag på deres kommende – endnu unavngivne – album. Og sikke dog et dejligt gensyn!

“Kunstige Lys” starter ud som et boblende og tilbagelænet elektronisk bekendtskab, men der går ikke længe før den nærmest andægtige vokal og de simple men billedrige tekstbidder smelter sammen med en dundrende bas og sarte guitarpluk til en smuk forårsbebuder af et nummer.

»Men skat, min skat / Du ved det / Februars lys / Foråret lys / Det springer ud inde fra dit bryst / Dagene bliver lange i dine arme / Jeg lover / Dagene bliver længere nu,« synger Solvig Tora Ringhof så kærligt, at man nærmest kan mærke solens stråler varme ens kinder, mens der bliver sagt farvel til vinterens kunstige lyskilder, der har farvet os i et gustenblegt skær de seneste måneder.

Der er stadig en klart poppet sensibilitet over Vakts lyd, men samtidig er det som om, at lydudtrykket er blevet mere totalomsluttende end noget gruppen tidligere har udgivet. Det minder mig en anelse om den cocktail af kompromisløs storladenhed og en blanding af kølig afstand og kærlig ømhed, som Lowly har mestret – blot ikke helt så æterisk let på tå og med mere guitar-tyngde.

Hvad det kommende debutalbum kommer til at hedde, hvornår det lander eller hvor du kan få chancen for at høre Vakt opføre det henne, det vides ikke endnu. Men det virker til, at det er et debutalbum, som er værd at glæde sig til.

Singlen “Kunstige Lys” udgives via Carrie Management og er den første single fra gruppens kommende debutalbum.