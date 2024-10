Her er de første navne til Roskilde Festival 2025

25 navne præsenteres i dag på plakaten for Roskilde Festival 2025, mens festivalen melder om store planer for deres hovedscene.

Nedtællingen til Roskilde Festival 2025 er officielt startet. I dag løfter festivalen nemlig sløret for de første kunstnere, der er at finde på plakaten forud for det, som på ét særligt område kommer til at markere et nyt kapitel i historien om Roskilde Festival.

I 2025 kommer festivalens ubestridte vartegn, Orange Scene, nemlig til at tage sig ud i nye og større klæder. Helt nøjagtigt bliver den nye Orange Scene omkring dobbelt så stor som den gamle og beholder samtidig det ikoniske design med den orange canopy. Det har derfor fået Roskilde Festival til at tænke stort og bredt, hvad angår den første pakke med kunstnere, som gæster festivalen næste år. Hele 28 navne fra 5 forskellige kontinenter er det nemlig blevet til.

»Det er vigtigere end nogensinde, at vi bidrager til at vise en vej mod en lysere fremtid. Vi skal give næring til håb og handling, når vi samler festivalfællesskabet til sommer – både gennem kunsten og gennem håndgribelige, hverdagsnære tiltag i festivallivet og helt store tiltag som blandt andet en ny Orange Scene. Der er ingen tvivl om, at 2025 bliver et særligt år for os,« siger Roskilde Festivals administrerende direktør, Signe Lopdrup, i forbindelse med dagens offentliggørelse.

Irsk, dansk, jazz og meget mere

Blandt de første navne på festivalplakaten finder vi Fontaines D.C., som gæster Roskilde Festival for tredje gang, hvor det i 2025 bliver en visit i kølvandet på gruppens fjerde studieudgivelse, Romance. Også Beth Gibbons er at finde på Dyrskuepladsen næste år, når hun uden tvivl åbner op for materialet fra maj måneds bragende flotte Lives Outgrown.

Mø tegner sig desuden for det helt store, danske hovednavn på listen, hvilket med sikkerhed bliver en af de første muligheder for at opleve numrene (heriblandt singlen “Who Said”) fra hendes kommende, fjerde album i liveformat på dansk grund.

Er man mere til jazzede guitarudskejelser med et særpræget, latinamerikansk twist, lægger Black Midi-frontmand, Geordie Greep, også turen forbi. Greep, der netop er albumdebuteret med The New Sound, præsenteres i sit nyfundne soloformat i et langt mindre rocket lys, end det var tilfældet i Black Midi, og det skal blive spændende at se (og høre), hvordan han får vækket alle sine mange musikalske idéer til live fra scenekanten. Og skal det i stedet smage lidt mere af Mellemøsten-møder-postrocken, leverer det libanesiske kollektive Sanam et mageløst mix af lokale melodier og instrumentationer indpakket i lange, improviserende passager, der er lige så hypnotiserende, som de er dansable.

Roskilde Festival 2025 finder sted fra 28. juni til 5. juli 2025, og de første 28 navne på plakaten er:

Arca, Allie X, Arsenal Mikebe, Beth Gibbons, Creekbed Carter Hogan, Deb Foam, Electric Callboy, Emma Sehested Høeg, Esy Tadesse, Fat Dog, Faye Webster, Fontaines D.C., Geordie Greep, I. Jordan, Jessica Pratt, Kassi Valazza, Magdalena Bay, Mina Okabe, MØ, Sanam, Snow Strippers, Stormzy, The Chisel, Thee Sacred Souls, The Hu, Thou, Tootard og Wisp