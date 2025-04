Roskilde Festival fuldender 2025-programmet

Det er blevet lunt, ja nærmest varmt her i slut april, og det betyder vanen tro, at vi snart kan se frem imod årets største musikbegivenhed på dansk jord. Til at pirre vores længsel har Roskilde Festival nu afsløret det fulde festivalprogram. 14 nye navne er føjet til plakaten, der nu tæller i alt 185 navne fra 45 lande. Fra et Undertoner-perspektiv er der flere gode nyheder i blandt.

Den snart allestedsnærværende pop-eksperimentalist Astrid Sonne gæster Roskilde Festival til sommer med et set, der er designet til lejligheden. Med sit minimalistiske, pop-novelle værk Great Doubt har hun taget anmeldere både ude og hjemme med storm, såvel som hun omgås navnkundige artistkolleger som Caroline Polachek. Selv skrev vores anmelder på Undertoner om pladen, der på sin egen post-trappede måde kredser om meningstab (og fund) og tvivl, at: »Tvivl er en almengyldig følelse, som intet menneske kan undslippe. Hvad, jeg imidlertid ikke er i tvivl om, er, at Astrid Sonne er en af landets skarpeste musikere og sangskrivere.«

Længst oppe på plakaten finder man den folkekære brasilianske sangskriver og guitarist Seu Jorge, som på sommerens festival spiller en af sine historisk få koncerter i Danmark. Udover at være en af Sydamerikas mest feterede baile- og funkstjerner, er han herhjemme måske mest kendt for sit coveralbum af David Bowies sange på The Life Aquatic Studio Sessions, der agerede soundtrack til mange indiehoveders favoritinstruktør, Wes Andersons, film af samme navn. Med Seu Jorges karakteristiske bløde baryton og en livsnerve uden lige kan man glæde sig til en forhåbentlig lykkelig, varm dansefest under julihimlen.

Sidst men ikke mindst vender de danske neosurf-veteraner The Raveonettes tilbage til Roskilde Festival efter 14 år. Dette er ikke mindst et vidnesbyrd om gruppens musikalske erfaring, og Sune Wagner og Sharin Foos 00’er-succes behøver næppe nærmere udpensling. Undertoner har dog til gode at opleve en rigtig god The Raveonettes-koncert, siden de igen blev aktuelle i 2023 med coveralbummet The Raveonettes Present: Rip it Off!, hvor de bl.a. fortolker navne som Dave Gahan, Brian Jonestown Massacre og Mø (…kunne man i den forbindelse håbe på en lille gæsteoptræden fra sidstnævnte landssøster, som også gæster festivalen til sommer?) Sidste år beskrev vores anmelder således en The Raveonettes-optræden på Syd for Solen, som hurtigt tabte pusten (dog også grundet tekniske vanskeligheder), og få måneder senere oplevede vi dem ligeledes på Hotel Cecil, hvor gruppen spillede sig »gennem epoken af ren surf uden stor variation i indlevelse.« Vi håber på et stærkt comeback på årets festival!

Roskilde Festival 2025 finder sted fra 28. juni til 5. juli 2025, og dagens i alt 14 offentliggjorte navne er:

Kenny, Rachel Chinouriri, The Raveonettes, Seu Jorge, Ale Hop & Titi Bakorta, Astrid Sonne, Aya, Dreamers’ Circus, Ikkimel, Kollapse & Grava, Maureen, Merope, Mrcy, Seäjyvyot