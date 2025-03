Roskilde Festival annoncerer hele First Days-programmet

42 navne fra hele Norden udgør programmet for de første tre musikdage på Roskilde Festival 2025, mens en dansk popkomet får æren af at åbne den ikoniske Orange Scene.

Godt og vel tre måneder inden det hele går løs, kan Roskilde Festival afsløre navnene på alle de mange stjerneskud, som kommer til at optræde som en del af festivalens First Days.

I alt tæller dagens offentliggørelse 42 kunstnere fra hele Norden, som altså kan opleves fra søndag den 29. juni til tirsdag den 1. juli. Blandt de mange navne finder man eksempelvis tidssvarende, melankolsk hiphop fra Merro8, post-metal fra aalborgensiske Vægtløs, grønlandsk EDM fra Andachan, et vanvittigt, afsluttende rave fra dansk/uruguyanske G2G og meget, meget mere.

»First Days-programmet er en hyldest til nysgerrighed og musikalsk opdagelsesrejse. Til sommer vil vores deltagere møde navne, der står foran deres store gennembrud, mens andre tager deres allerførste skridt. Det er et privilegie at arbejde med så spirende og stærkt et vækstlag, som vi oplever i Skandinavien lige nu, og jeg kan godt garantere, at festivaldeltagerne kommer til at få noget både uventet og inspirerende med hjem,« fortæller Roskilde Festivals musikchef, Thomas Sønderby Jepsen.

Samtidig sætter festivalen i dag også navn på den artist, som får æren af at åbne Orange Scene onsdag den 2. juli, hvilket tilfalder popsangerinden Annika.

Roskilde Festival 2025 finder sted fra 28. juni til 5. juli 2025, og de 42 navne til årets First Days-program er:

Amna Naseer, Andachan, Aphaca, Bette, Betty Bass, Biji, Boy With Apple, Bye Bye Brenda, Bænch, Carlloyaboy, Casket Spray, Fakethias, G2G, Gróa, Hillari, J. Ludvig III, Jaleesa, Karoline Funder, Ki!, L1NA, Lay, Lea Eyðbjørg, Lúpína, Merro8, Molina, Mumle, Rosa Faenskap, Sira Jovina, Skt. Delarge, Soap Horse, Split, Tex, Tonser, Uden Ord, Ungklang, Vilma Crow, Von Quar, Vægtløs, Wedding, Wicky, Østen, Øyunn